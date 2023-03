The Sandbox: un mondo tutto da scoprire

The Sandbox, un gioco blockchain che permette di costruire, creare e monetizzare mondi virtuali, sta rivoluzionando l’esperienza di gioco online.

Esplora un mondo di creatività e avventura con The Sandbox.

Al giorno d’oggi esiste una moltitudine di giochi tra i quali scegliere ma non tutti sono uguali. The Sandbox è un videogioco un po’ diverso da quelli che siamo abituati a conoscere: si tratta infatti di un intero mondo virtuale o, meglio ancora, un metaverso. The Sandbox, infatti, è uno dei primi giochi basati sulla blockchain di Ethereum, un universo virtuale completamente decentralizzato e in tempo reale.

Il suo successo è dovuto a diversi fattori che vedremo in questo articolo. Per avere un’idea più precisa sull’andamento di SAND, il token di The Sandbox, e acquistarlo, puoi andare su Young Platform. Scopriamo insieme il mondo dei Play to Earn e le infinite possibilità di gioco esistenti su The Sandbox.

Crea il tuo gioco su The Sandbox

All’interno di Sandbox è possibile creare una serie di prodotti integrati e vivere un’esperienza di gioco completa costruita su contenuti generati dagli utenti (UGC). Molti definiscono questo un ecosistema di tre prodotti integrati:

VoxEdit;

Marketplace;

Sandbox Game Maker.

Il primo è un programma di modellazione 3D e creazione di NFT completamente gratuito. I voxel sono infatti gli elementi costitutivi del gioco The Sandbox e in pratica sono dei modelli in pixel 3D. Si può accedere a VoxEdit tramite Mac o PC dai quali è possibile creare piccoli avatar, veicoli, animali e quant’altro.

All’interno del Marketplace è possibile caricare, pubblicare e vendere il modello creato tramite VoxEdit. La rete blockchain sulla quale si fonda The Sandbox permette di avere a disposizione uno spazio decentralizzato sul quale pubblicare le proprie creazioni che diventano quindi degli ASSET da vendere nel Marketplace sotto forma di token non fungibili o NFT.

All’interno di The Sandbox, infine, è possibile creare non solo i propri modelli ma addirittura il proprio gioco attraverso strumenti visivi facili e intuitivi da utilizzare. Non è richiesta, infatti, una conoscenza di programmazione per usufruire di questa sezione del gioco poiché gli strumenti sono davvero accessibili e inclusivi e permettono di creare i propri mondi 3D in pochi minuti. Tutti i contenuti sviluppati all’interno di The Sandbox sono, come abbiamo visto, generati dagli utenti, una community di persone che giocando contribuisce a incrementare l’ecosistema e ad accrescere il suo valore.

Come funziona The Sandbox

Una parte essenziale di The Sandbox è sicuramente SAND: un token ERC-20 costruito quindi sulla rete blockchain di Ethereum e che alimenta le transazioni sulla piattaforma. Il token viene quindi utilizzato per tutte le transazioni e le interazioni ma è anche un utility token che include diritti di governance nel relativo metaverso.

Gli ASSET sono invece le risorse virtuali create sul gioco di The Sandbox dagli utenti. Gli ASSET oltre ad essere scambiati nel Marketplace possono essere utilizzati per altre attività aggiuntive oppure per monetizzare sulla piattaforma. Tutti gli utenti hanno i diritti di proprietà sui token ASSET che hanno creato e che scambiano nel gioco.

Esistono altre tipologie di token, in Sandbox come:

LAND;

GAME;

GEMS;

CATALYST.

Tutti insieme permettono alla piattaforma di gioco di essere sempre efficiente e all’avanguardia fornendo possibilità aggiuntive agli utenti.

Il successo di The Sandbox

La fama di The Sandbox e la sua popolarità sono state sin da subito prorompenti. Oggi più di 165 brand e aziende mondiali vi aderiscono per ampliare la loro fascia di pubblico ma anche per portare avanti iniziative interessanti. La suite di prodotti di The Sandbox è in continua espansione, alimentata da utenti sempre più coinvolti e da un’ampia gamma di pubblico.

Si dice infatti che si tratti di un universo in divenire, poiché sono in costruzione sempre nuovi strumenti, sistemi e meccanismi che miglioreranno sempre di più le capacità di gioco e creazione.