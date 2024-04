PAC: cosa sono i Piani di Accumulo del Capitale

Se vi state muovendo all’interno del mercato finanziario e state investendo il vostro denaro in vari prodotti di questo settore è importante anche dare la giusta importanza a ciò che può fare da salvagente, come nel caso dei Piani di Accumulo del Capitale (PAC).

Si tratta di strumenti che hanno come obiettivo quello di utilizzare a proprio vantaggio la volatilità. Per questo investire in PAC può essere la soluzione ideale per affrontare al meglio quei periodi in cui il mercato mostra un andamento negativo.

Se siete qui probabilmente avete già sentito parlare dei Piani di Accumulo del Capitale, magari da un amico o da un parente che ha già ottenuto buoni risultati con questi investimenti. Per saperne di più e iniziare a scoprire quali vantaggi hanno i PAC continuate a leggere nelle prossime righe.

Usare una recessione a proprio vantaggio

Il mercato non ha un andamento lineare, e questo è il principale fattore da tenere in considerazione quando si decide di investire in strumenti finanziari. Potrebbe esserci un periodo positivo, con il valore delle proprie azioni o delle proprie obbligazioni in aumento, e potrebbe anche esserci una fase di recessione, in cui tutto ciò che compone il proprio fondo di investimento va a perdere valore.

Esiste un modo per usare questi momenti a proprio vantaggio: i Piani di Accumulo del Capitale. Si decide di programmare l’acquisto delle quote di un determinato fondo, impostando una spesa massima che si può sostenere periodicamente. Quando il mercato entra in recessione con la stessa somma si riescono ad acquistare molte più quote, e ciò può portare a un grande guadagno quando il mercato torna a vivere una fase di crescita.

Investimenti a lungo termine

I Piani di Accumulo sono ottimi per coloro che desiderano fare investimenti a lungo termine, ottenendo buoni risultati da piccole somme da impegnare con intervalli regolari. Il cliente imposta un investimento periodico, programmato per acquistare determinati strumenti finanziari, a prescindere dall’andamento del mercato.

In questo modo se il mercato va bene la propria spesa comunque non aumenterà, mentre durante una recessione si avrà la possibilità di accumulare molte più quote di un fondo, di un’azione o di una obbligazione.

Come ogni prodotto finanziario esistono delle percentuali di rischio, ed è importante ricordare che dei veri investimenti sicuri al 100% non esistono in nessun caso. Il nostro consiglio è quello di avere un Piano di Accumulo del Capitale che sia diversificato al suo interno, così da ottenere più vantaggi possibili.

Per chi è consigliato il PAC?

Come ogni strumento finanziario bisogna tenere in considerazione le proprie esigenze e necessità, e valutare in base a esse.

Un PAC è consigliato soprattutto per coloro che sono alla ricerca di un investimento a lungo termine, che possa aiutare a raggiungere specifici obiettivi. A seconda dello scopo finale di questo fondo cambierà anche la quota da investire periodicamente nel PAC.

Ciò non significa che non esistano dei PAC adatti per ottenere profitti a breve termine, anzi, ma è molto probabile che sia necessario agire con maggior tempismo e impegnando una quantità di denaro più elevata.

In ogni caso il nostro suggerimento è quello di approfondire insieme a un consulente finanziario, che saprà darvi maggiori informazioni e aiutarvi a trovare la migliore opzione in base a quelle che sono le vostre esigenze individuali.