Futures: vantaggi e svantaggi della finanza derivata

Introduzione

I futures sono strumenti finanziari ampiamente utilizzati per investimenti e coperture di rischio nel mercato finanziario. In questa guida completa sui futures, esploreremo tutto ciò che devi sapere su questi strumenti, compresi i concetti di base, le tipologie di futures disponibili e le strategie di trading più comuni. Se sei interessato a imparare come funzionano i futures e come possono essere utilizzati per ottimizzare le tue attività di investimento, sei nel posto giusto.

Che cosa sono i futures?

I futures sono contratti standardizzati che obbligano le parti coinvolte a comprare o vendere un determinato asset a un prezzo stabilito (prezzo futuro) e in una data futura prestabilita. Gli asset sottostanti dei futures possono essere materie prime, valute, titoli azionari o tassi di interesse.

Come funzionano i futures?

La negoziazione dei futures avviene su un mercato regolamentato chiamato borsa dei futures. Le parti coinvolte, acquirente e venditore, si accordano sul prezzo e la data di scadenza del contratto. L’acquirente del future è tenuto a comprare l’asset sottostante, mentre il venditore è tenuto a venderlo.

Durante il periodo di negoziazione, il prezzo dei futures può variare in base all’offerta e alla domanda sul mercato. Gli investitori possono trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi attraverso la speculazione o utilizzare i futures come strumento di copertura per mitigare il rischio di fluttuazioni dei prezzi.

Vantaggi e rischi del trading sui futures

I futures offrono diversi vantaggi agli investitori. Consentono di disporre di un’ampia gamma di asset finanziari senza dover acquistare l’asset sottostante effettivo. Inoltre, i futures sono altamente liquidi, il che significa che è possibile entrare e uscire facilmente dalle posizioni di trading.

Tuttavia, il trading sui futures prevede anche dei rischi. Poiché utilizzano una elevata leva finanziaria, anche una piccola variazione dei prezzi può comportare profitti o perdite significative. È importante comprendere appieno i rischi associati al trading sui futures prima di cominciare a negoziarli.

Tipi di futures

Ecco alcuni dei più comuni futures disponibili sul mercato:

Futures sulle materie prime

I futures sulle materie prime consentono agli investitori di negoziare prodotti come petrolio, oro, argento, grano e altre materie prime. Questi futures sono ampiamente utilizzati da produttori, consumatori e speculatori per proteggersi dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime.

Futures sugli indici di borsa

I futures sugli indici di borsa consentono agli investitori di negoziare un intero mercato azionario, piuttosto che le singole azioni. Sono utilizzati sia per fini puramente speculativi che per coperture di portafoglio.

Futures sulle valute

I futures sulle valute permettono agli investitori di scommettere sul tasso di cambio tra due valute diverse. Sono utilizzati sia dagli speculatori che dagli esportatori/importatori per proteggersi dalle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Futures sui tassi di interesse

I futures sui tassi di interesse consentono agli investitori di scommettere sui tassi di interesse futuri. Sono utilizzati principalmente da istituzioni finanziarie per gestire il rischio connesso alle fluttuazioni dei tassi di interesse.

Come negoziare i futures

Per negoziare i futures è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali:

Apertura di un conto di trading

Per poter negoziare i futures, è necessario aprire un conto di trading presso un intermediario autorizzato o un istituto bancario. Assicurati di scegliere un intermediario affidabile e regolamentato.

Analisi di mercato

Prima di prendere una decisione di trading, è importante analizzare il mercato e comprendere i fattori che influenzano i prezzi degli asset sottostanti. Utilizza strumenti di analisi tecnica e fondamentale per prendere decisioni di investimento informate.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è fondamentale nel trading dei futures. Elabora un piano di gestione del rischio che includa l’utilizzo di stop loss e di take profit per proteggere il tuo capitale.

Esecuzione degli ordini

Una volta pronti, si passa all’esecuzione degli ordini di trading. Puoi inserire ordini di acquisto (long) o di vendita (short) a seconda delle tue previsioni di mercato.

Monitoraggio delle posizioni

Dopo aver aperto una posizione, monitora attentamente il suo andamento. Considera l’opportunità di chiudere la posizione se il mercato si muove contro di te o se hai raggiunto i tuoi obiettivi di profitto.

Strategie di trading con i futures

Esistono diverse strategie di trading che possono essere utilizzate con i futures. Ecco alcune delle più comuni:

Long e short

La strategia long prevede l’acquisto di futures con l’aspettativa che il prezzo dell’asset sottostante aumenti nel tempo. La strategia short, invece, prevede la vendita di futures con l’aspettativa che il prezzo dell’asset sottostante diminuisca.

Spread trading

Lo spread trading consiste nell’acquisto simultaneo di un future e nella vendita di un altro future correlato. Questa strategia mira a sfruttare le differenze di prezzo tra i due futures.

Arbitraggio

L’arbitraggio è una strategia che sfrutta le inefficienze di prezzo tra mercati diversi. Gli arbitraggisti acquistano futures a un prezzo inferiore su un mercato e li vendono a un prezzo più alto su un altro mercato.

Hedging

Una strategia che mira a proteggere un investimento da potenziali perdite è l’hedging. Consiste nell’apertura di una posizione opposta al future per bilanciare il rischio.

Trading con gli eventi

Il trading con gli eventi si basa sull’analisi degli eventi economici e politici che possono influenzare i mercati finanziari. Gli investitori utilizzano i futures per cogliere opportunità di trading in seguito a questi eventi.

Obblighi fiscali

È importante tenere presente le implicazioni fiscali quando si negoziano i futures. I guadagni derivanti dalle negoziazioni dei futures possono essere soggetti a imposta sul reddito o sulle plusvalenze (Capital Gain). La minusvalenza, l’opposto del Capital Gain, può essere utilizzata per abbattere la tassazione di eventuali plusvalenze future.

Conclusioni

Abbiamo esplorato i concetti di base dei futures, le tipologie disponibili e le strategie di trading più comuni. I futures offrono opportunità interessanti per gli investitori, ma comportano anche dei rischi. È importante acquisire una solida conoscenza dei mercati finanziari e delle strategie di trading prima di iniziare a negoziare i futures.

Domande frequenti (FAQs)

Che differenza c’è tra futures e opzioni? I futures sono contratti che obbligano le parti a comprare o vendere l’asset sottostante in futuro, mentre le opzioni danno il diritto, ma non l’obbligo, di comprare o vendere l’asset. Posso negoziare i futures senza un intermediario? No, è necessario aprire un conto di trading presso un intermediario autorizzato o un istituto bancario per poter negoziare i futures. E’ previsto l’uso della leva finanziaria nei futures? I futures utilizzano una leva finanziaria che consente agli investitori di negoziare importi superiori al loro capitale iniziale. La leva finanziaria ( o effetto leva) amplifica sia i profitti che le perdite. Qual è il periodo di validità di un contratto future? I contratti futures hanno una data di scadenza prestabilita, solitamente mensile o trimestrale, a seconda del contratto. I futures sono adatti a tutti gli investitori? I futures sono strumenti finanziari complessi e comportano rischi significativi. Sono più adatti a investitori esperti che comprendono appieno il funzionamento dei mercati finanziari.

