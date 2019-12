Morgan Stanley migliora il target price su Stm

Morgan Stanley ha rivisto al rialzo il target price su Stm e confermato il rating Overweight.

Nel settore tecnologico europeo Stm è uno dei titoli preferiti da Morgan Stanley per il 2020.

Se da un lato l’azienda italo-francese continua a distinguersi come beneficiario della tendenza ad acquistare meno prodotti provenienti dagli Stati Uniti d’America, dall’altro sta sperimentando un ritorno alla crescita dei ricavi (+1,2% nel terzo trimestre del 2019 rispetto all’analogo periodo del 2018).

La banca d’affari statunitense ha quindi migliorato il target price su Stmicroelectronics da 22 a 28 euro per azione e confermato il rating Overweight (sovrappesare, raccomandazione di acquisto).

Le stime di Morgan Stanley per Stm, che scambia ancora a sconto rispetto ai competitors statunitensi, sono per una crescita del fatturato del 7% nel 2020 e del 9% nel 2021, senza considerare i potenziali guadagni derivanti dall’aumento della domanda cinese per ciò che riguarda l’approvvigionamento di chip da produttori europei.