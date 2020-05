Ftse Mib: i dividendi 2020

Data di stacco cedola e di pagamento dei dividendi 2020 delle società quotate sul listino Ftse Mib di Borsa Italiana.

A2A dividendo 2020 0,0775 euro per azione, stacco cedola 18/05/20, pagamento 20/05/20, dividendo 2019 0,07 euro.

Amplifon non distribuisce dividendo 2020, dividendo 2019 0,14 euro.

Atlantia non distribuisce dividendo 2020, dividendo 2019 0,90 euro.

Azimut dividendo 2020 1,00 euro per azione, stacco cedola 18/05/2020, pagamento 20/05/2020, dividendo 2019 euro (1,5 euro per cassa, rimanente in azioni proprie).

Banco BPM dividendo 2020 rinviato, dividendo 2019 non distribuito.

Banca Generali dividendo 2020 in due tranche 1,5 euro + 0,30 per azione, prima tranche tra il 15 ottobre2020 e il 31 dicembre 2020, seconda tranche tra il 15 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, dividendo 2019 1,25 euro.

Banca Mediolanum dividendo 2020 0,55 euro per azione (0,21 euro come acconto a novembre 2019), stacco cedola 19/10/2020, pagamento 21/10/2020, dividendo 2019 0,13 euro.

Bper Banca dividendo 2020 rinviato, dividendo 2019 0,13 euro.

Buzzi Unicem dividendo 2020 0,15 euro per azione, stacco cedola 18/05/2020, pagamento 20/05/2020, dividendo 2019 0,125 euro.

Campari dividendo 2020 0,055 euro per azione, stacco cedola 20/04/2020, pagamento 22/04/2020, dividendo 2019 0,05 euro.

CNH Industrial dividendo 2020 rinviato, dividendo 2019 0,18 euro.

Diasorin dividendo 2020 0,95 euro per azione, stacco cedola 15/06/2020, pagamento 17/06/2020, dividendo 2019 0,90 euro.

Enel dividendo 2020 0,328 euro per azione (0,16 euro acconto gennaio 2020), stacco cedola 20/07/2020, pagamento 22/07/2020, dividendo 2019 0,28 euro (0,14 euro acconto gennaio 2019).

Eni dividendo 2020 0,86 euro per azione (0,43 euro acconto settembre 2019), stacco cedola 18/05/2020, pagamento 20/05/2020, dividendo 2019 0,83 euro (0,42 euro acconto settembre 2018).

Exor dividendo 2020 0,43 euro per azione, stacco cedola 22/06/20, pagamento 24/06/20, dividendo 2019 0,43 euro.

Ferrari dividendo 2020 1,13 euro per azione, stacco cedola 20/04/2020, pagamento 05/05/2020, dividendo 2019 1,03 euro.

FCA non distribuisce dividendo 2020, dividendo 2019 0,65 euro ordinario e 1,3 euro straordinario.

Fineco Bank dividendo 2020 rinviato, dividendo 2019 0,303 euro.

Generali dividendo 2020 0,96 euro per azione in due tranche (0,5 euro e 0,46 euro), stacco cedola 18/05/2020 (prima tranche), pagamento 20/05/2020, dividendo 2019 0,9 euro.

Hera dividendo 2020 0,10 euro per azione, stacco cedola 06/07/2020, pagamento 08/07/2020, dividendo 2019 0,10 euro.

Intesa Sanpaolo dividendo 2020 rinviato, dividendo 2019 0,197 euro.

Italgas dividendo 2020 0,256 euro per azione, stacco cedola 18/05/2020, pagamento 20/05/2020, dividendo 2019 0,234 euro.

Leonardo dividendo 2020 0,14 euro per azione, stacco cedola 22/06/2020, pagamento 24/06/2020, dividendo 2019 0,14 euro.

Mediobanca dividendo 2020 non disponibile, dividendo 2019 0,47 euro (a novembre 2019).

Moncler non distribuisce dividendo 2020, dividendo 2019 0,40 euro.

Nexi non distribuisce dividendo 2020, dividendo 2019 non distribuito.

Pirelli non distribuisce dividendo 2020, dividendo 2019 0,177 euro..

Poste Italiane dividendo 2020 0,463 euro per azione (0,154 euro acconto novembre 2019), stacco cedola 22/06/2020, pagamento 24/06/2020, dividendo 2019 0,441 euro.

Prysmian dividendo 2020 0,25 euro per azione, stacco cedola 18/05/2020, pagamento 20/05/2020, dividendo 2019 0,43 euro.

Recordati dividendo 2020 1,00 euro per azione (0,48 acconto novembre 2019),stacco cedola 18/05/2020, pagamento 20/05/2020, dividendo 2019 0,92 euro (0,45 euro acconto novembre 2018).

Saipem dividendo 2020 0,01 euro per azione, stacco cedola 18/0520/20, pagamento 20/05/2020, dividendo 2019 non distribuito.

S. Ferragamo non distribuisce dividendo 2020, dividendo 2019 0,34 euro.

Snam dividendo 2020 0,2376 euro per azione (0,095 euro acconto gennaio 2020), stacco cedola 22/06/2020, pagamento 24/06/2020, dividendo 2019 0,2263 euro (0,0905 euro acconto gennaio 2019).

STM dividendo 2020 0,168 dollari usd (in 4 tranche da 0,042 dollari usd ciascuna: 22/06/2020, 21/09/2020, 14/12/2020, 22/03/2021) dividendo 2019 0,24 dollari usd per azione (in 4 tranche da 0,06 dollari usd).

Telecom Italia dividendo 2020 0,01 euro per azione, stacco cedola 22/06/2020, pagamento 24/06/2020, dividendo 2019 solo azioni risparmio.

Tenaris non distribuisce dividendo 2020 (0,13 dollari usd acconto novembre 2019), dividendo 2019 0,41 dollari usd (0,13 dollari usd acconto novembre 2018).

Terna dividendo 2020 0,2495 euro per azione (0,0842 euro acconto novembre 2019), stacco cedola 22/06/2020, pagamento 25/06/2020, dividendo 2019 0,2332 euro (0,0787 euro acconto novembre 2018).

UBI Banca dividendo 2020 rinviato, dividendo 2019 0,12 euro.

Unicredit dividendo 2020 rinviato, dividendo 2019 0,27 euro.

Unipol non distribuisce dividendo 2020, dividendo 2019 0,18 euro.