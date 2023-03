E-Mini Nasdaq 100: probabile inversione della tendenza

Primo segnale di probabile inversione della tendenza ribassista che ha caratterizzato l’andamento del future E-Mini Nasdaq 100 in tutto il mese di febbraio.

Prove tecniche di rimbalzo per il future E-Mini Nasdaq 100 che archivia la settimana con un guadagno del 2.07% a 12311.25 punti ed aggancia la media mobile a 14gg. (12249.25 punti). La white candle evidenziata dal grafico giornaliero interrompe la progressiva discesa delle quotazioni e fornisce un primo segnale di probabile inversione della tendenza ribassista che ha caratterizzato l’andamento del future in tutto il mese di febbraio. Sebbene ancora in configurazione negativa, migliora il sentiment di mercato con il Momentum che da un valore di -569 della seduta precedente passa a -418.75.

Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com

Medie Mobili

Prezzi sopra la media mobile a 14gg., ora in transito per area 12249.25.

Volumi

Scambi in lieve diminuzione rispetto alla giornata precedente.

Supporti e Resistenze

Supporti, Resistenze e Pivot Point per il trading intraday sul Future E-Mini Nasdaq 100 aggiornati alla chiusura del 03/03/2023.

Resistenze: R1= 12422 – R2= 12534 – R3= 12851

Pivot Point: 12217

Supporti: S1= 12105 – S2= 11900 – S3= 11583

Attesi movimenti al rialzo sopra area 12333 per il test di area 12367 prima e 12418 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 12534.

Prevista fase di debolezza sotto area 12252 per una verifica di area 12217 prima e 12173 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 12088.