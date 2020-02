E-Mini Dow Jones: allarmante l’incrocio al ribasso della media mobile a 14gg

Dall’analisi volumetrica del future E-Mini Dow Jones si riscontra un aumento degli scambi rispetto alla sessione precedente.

Lettera sul future E-Mini Dow Jones che conclude la sessione del 21/02/2020 con un -0.65% a quota 28981. Nonostante la fase di debolezza la view tecnica resta ancora tendenzialmente rialzista. Allarmante tuttavia l’incrocio al ribasso della media mobile a 14 periodi, ora in transito per area 29241. Il segnale ribassista se confermato da chiusure al di sotto di questo livello potrebbe preludere ad un rafforzamento della tendenza ribassista. Ad ogni modo prima di eventuali nuovi affondi è ipotizzabile un andamento dei prezzi compreso tra le aree di supporto e di resistenza. Configurazione leggermente negativa per i maggiori oscillatori di riferimento.

Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com

Medie Mobili

I prezzi stazionano al di sotto della media mobile a 14 periodi, ora in transito per area 29241.

Volumi

Dall’analisi volumetrica si riscontra un aumento degli scambi rispetto alla sessione precedente.

Supporti e Resistenze

Performance a 7, 15 e 30 sedute. Supporti, Resistenze e Pivot Point per l’operatività intraday aggiornati al close del 21/02/2020.

Performance: 7 sedute= -1.84% – 15 sedute= +2.78% – 30 sedute= +0.18%

Resistenze: R1= 29148 – R2= 29314 – R3= 29619

Pivot Point: 29009

Supporti: S1= 28843 – S2= 28704 – S3= 28399

Attesi movimenti al rialzo sopra area 29015 per il test di area 29148 prima e 29296 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 29630.

Prevista fase di debolezza sotto area 28962 per una verifica di area 28843 prima e 28708 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 28330.