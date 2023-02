Citigroup: interessante strappo rialzista

Ottima la performance di Citigroup che aggancia la soglia critica dei 51 usd. Attesi ulteriori allunghi.

Interessante lo strappo rialzista di Citigroup (NYSE: C) che nella seduta di ieri con un +1,78% aggancia in chiusura la soglia critica dei 51 usd. Le indiscrezioni secondo cui il colosso bancario USA starebbe trattando con German Larrea, proprietario di Grupo México, la cessione della quota di maggioranza della banca messicana Banamex per 6-8 miliardi di dollari, hanno favorito gli acquisti sul titolo bancario già nel corso della sessione di venerdì 10 febbraio. Nonostante la negatività espressa dai valori del Momentum (-1,19), il titolo potrebbe in prima istanza allungare il passo verso area 51.39, zona di transito della media mobile a 14gg., e successivamente proporsi al test dei massimi sia di inizio mese che dell’ampia gamba rialzista avviata da area 42.90.

Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com

Medie Mobili

Prezzi sotto la media mobile a 14 giorni, ora in transito per area 51,39.

Volumi

Scambi in flessione rispetto alla seduta precedente.

Supporti e Resistenze

Supporti, Resistenze e Pivot Point per il trading intraday su Citigroup (NYSE: C) aggiornati alla chiusura del 13/02/2023.

Resistenze: R1= 51.41 – R2= 51.82 – R3= 52.98

Pivot Point: 50.66

Supporti: S1= 50.25 – S2= 49.50 – S3= 48.34

Indicazioni operative al rialzo sopra area 51.12 per il test di area 51.39 prima e 51.73 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 52.68.

Indicazioni operative al ribasso sotto area 50.66 per una verifica di area 50.45 prima e 50.18 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 49.55.