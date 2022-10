Banca Generali: ipotesi cessione a Mediobanca

Dalle indiscrezioni di Bloomberg, Generali potrebbe cedere Banca Generali a Mediobanca.

Il gruppo Generali Assicurazioni starebbe valutando un accordo con la società d’investimento statunitense Guggenheim Partners per acquisirne in tutto o in parte le attività di asset management.

Per fare ciò, secondo fonti di Bloomberg, Generali avrebbe preso in considerazione la vendita della propria controllata Banca Generali, a Mediobanca, primo azionista dela società, come una delle opzioni per contribuire a finanziare l’eventuale operazione negli Usa.

Guggenheim Partners è una società di servizi finanziari di consulenza e investimento globale con sede a New York City e Chicago, che si occupa di servizi bancari di investimento, gestione patrimoniale, servizi sui mercati dei capitali e servizi assicurativi. CEO e fondatore Mark Walter.