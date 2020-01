Atlantia: possibili forti accelerazioni al rialzo sopra area 21.61

Il quadro tecnico dell titolo Atlantia presenta un’impostazione che lascia ipotizzare la continuazione dell’up-trend.

Ottima la performance del titolo Atlantia che nella sessione del 24/01/2020 allunga il passo perforando due livelli di resistenza giornalieri per poi concludere le contrattazioni con un +3.19% a quota 21.36. In ottica intraday il quadro tecnico presenta un’impostazione che lascia ipotizzare la continuazione dell’up-trend. Prima di nuovi allunghi sono tuttavia possibili movimenti al ribasso con verifica delle prime aree di supporto giornaliere. Oscillatori in configurazione neutrale, non è escluso l’avvio di una fase laterale. Da monitorare l’area di resistenza collocata a quota 21.61, livello che se perforato potrebbero favorire forti accelerazioni al rialzo.



Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com

Medie Mobili

I prezzi stazionano al di sopra della media mobile a 14 periodi, ora in transito per area 20,945.

Volumi

Dall’analisi volumetrica si riscontra un aumento degli scambi rispetto alla sessione precedente.

Supporti e Resistenze

Supporti, Resistenze e Pivot Point per l’operatività intraday aggiornati al close del 24/01/2020.

Resistenze: R1= 21.58 – R2= 21.80 – R3= 22.32

Pivot Point: 21.28

Supporti: S1= 21.06 – S2= 20.76 – S3= 20.24

Attesi movimenti al rialzo sopra area 21.44 per il test di area 21.61 prima e 21.76 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 22.32.

Prevista fase di debolezza sotto area 21.28 per una verifica di area 21.06 prima e 20.88 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 20.54.