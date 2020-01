STM: verso nuovi record in Borsa con conti e outlook oltre le attese

Sebbene STM ha archiviato il 2019 con ricavi e utile netto in calo, la quotazione del titolo in borsa è più che raddoppiata riuscendo a guadagnarsi la fiducia del mercato.

La stagione delle trimestrali parte col piede giusto a Piazza Affari, con STMicroelectronics che ha pubblicato una trimestrale migliore delle attese e snocciolato previsioni superiori al previsto. Risultati che il mercato ha accolto con favore: il titolo ha toccato quota 27 euro* (sui massimi dal lontano 2002) e portato la capitalizzazione del big italo-francese dei semiconduttori a quasi 25 miliardi*.

Nonostante un 2019 non facile con ricavi in calo dell’1,1% a $9,5 miliardi e utile netto sceso del 19,8% a $1 miliardo, la quotazione di STM è più che raddoppiata nel 2019 riuscendo a guadagnarsi la fiducia del mercato.

Lo confermano i numeri del quarto trimestre del 2019, periodo che si è chiuso con ricavi pari a $2,75 miliardi*, in aumento del 4%* rispetto al corrispondente periodo del 2018, battendo il consensus Bloomberg fermo a 2,68 miliardi*. Oltre le aspettative anche l’utile netto pari a $393 milioni*, contro i 337 milioni* stimati dagli analisti, sebbene sia sceso del 6%* su base annua. Il mercato ha apprezzato anche le positive prospettive per l’inizio 2020. STM stima per il primo trimestre ricavi netti per 2,36 miliardi di dollari*, corrispondenti a una crescita del 13,7%* anno su anno. Il mercato aveva previsto una stima di 2,24 miliardi*.

E guardando all’intero 2020, la stima ufficiale (World Semiconductor Trade Statistics) del mercato dei semiconduttori è di una crescita del 7,5%*. STM conta di fare ancora meglio, considerato che mobilità intelligente, applicazioni power e energia, Internet of Things e 5G sono tutti fattori a sostegno della domanda.

Per supportare le iniziative strategiche e lo sviluppo dei ricavi verso l’obiettivo di raggiungere nel medio termine $12 miliardi*, il gruppo dei microchip prevede di investire anche quest’anno circa $1,5 miliardi*. Quanto al consensus, gli analisti sono positivi sul titolo. Infatti, i 25 esperti che seguono STM si dividono in 16 Buy, 8 Hold e 1 Sell. Il prezzo obiettivo medio è di €28*, che implica un rendimento potenziale del 3%*, rispetto alle quotazioni attuali.