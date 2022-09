JNJ: attesa fuoriuscita da fase laterale

JNJ appare ben impostato per fuoriuscire dalla fase laterale che ha caratterizzato l’andamento del titolo nel mese in corso.

Finale d’ottava positivo per Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) che chiude gli scambi a 166.72 dollari usd in crescita dello 0.32%. Dopo la white candle e outside bar di giovedì 22 settembre ed il superamento della media mobile a 14gg, in transito per area 165.01, il titolo appare ben impostato per fuoriuscire dalla fase laterale che ha caratterizzato l’andamento dei prezzi nel mese in corso. Volumi in aumento e volori positivi del Momentum (+2.65) supportano l’ipotesi rialzista di brevissimo periodo con primo obiettivo individuabile nel test di area 170.46.

Medie Mobili

Prezzi sopra la media mobile a 14 giorni, ora in transito per area 165.01.

Volumi

Scambi in aumento rispetto alla seduta precedente.

Supporti e Resistenze

Supporti, Resistenze e Pivot Point per l’operatività intraday su Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) aggiornati alla chiusura del 23/09/2022.

Resistenze: R1= 167.91 – R2= 169.10 – R3= 171.92

Pivot Point: 166.28

Supporti: S1= 165.09 – S2= 163.46 – S3= 160.64

Attesi movimenti al rialzo sopra area 167.22 per il test di area 168.08 prima e 169.10 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 170.46.

Prevista fase di debolezza sotto area 165.63 per una verifica di area 164.86 prima e 164.00 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 158.60.