FCA: attesi nuovi movimenti al ribasso sotto area 12.096

Si rileva sul titolo FCA una nuova figura tecnica ribassista, opportuno monitorare la chiusura odierna.

Giornata molto negativa per il titolo FCA che nella passata sessione cede il passo alle vendite violando due livelli di supporto giornalieri, per poi concludere le contrattazioni con un -1.69% a quota 12,114. Nuova black candle disegnata sul grafico giornaliero. Si rileva inoltre la formazione di una nuova figura tecnica ribassista, opportuno monitorare la chiusura odierna. Il quadro tecnico presenta quindi un’impostazione che lascia ipotizzare la continuazione del down-trend. Prima di ulteriori affondi non sono tuttavia esclusi movimenti al rialzo ed un test delle prime aree di resistenza intraday. Configurazione ancora leggermente positiva per i maggiori oscillatori di riferimento ma i valori sono peggiori rispetto alla rilevazione precedente.



Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com

Medie Mobili

I prezzi stazionano al di sopra della media mobile a 14 periodi, ora in transito per area 12,003.

Volumi

Dall’analisi volumetrica si riscontra un leggero aumento degli scambi rispetto alla sessione precedente.

Supporti e Resistenze

Supporti, Resistenze e Pivot Point per l’operatività intraday aggiornati al close del 25/06/2019.

Resistenze: R1= 12.260 – R2= 12.407 – R3= 12.627

Pivot Point: 12.187

Supporti: S1= 12.040 – S2= 11.967 – S3= 11.747

Attesi movimenti al rialzo sopra area 12.154 per il test di area 12.260 prima e 12.344 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 12.606.

Prevista fase di debolezza sotto area 12.096 per una verifica di area 11.998 prima e 11.916 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 11.644.