Euro Dollaro: attesi ulteriori movimenti al rialzo sopra area 1.1358

Il quadro tecnico della coppia di valute Euro Dollaro presenta un’impostazione che lascia ipotizzare la continuazione dell’up-trend.

Si conclude in denaro la sessione del 07/06/2019 per il cross Euro US Dollaro che mette a segno un +0.50% attestandosi a quota 1.1332. Scaturita una sequenza di 6 massimi consecutivi crescenti. In ottica intraday il quadro tecnico presenta un’impostazione molto positiva che lascia ipotizzare la continuazione dell’up-trend. Non sono esclusi tuttavia movimenti al ribasso ed un test delle prime aree di supporto giornaliere. Bene i maggiori oscillatori di riferimento che confermano la tendenza attualmente in essere.



Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com

Medie Mobili

I prezzi stazionano al di sopra della media mobile a 14 periodi, ora in transito per area 1.1203.

Supporti e Resistenze

Performance a 7, 15 e 30 sedute. Supporti, Resistenze e Pivot Point per l’operatività intraday aggiornati al close del 07/06/2019.

Performance: 7 sedute= +1.82% – 15 sedute= +1.49% – 30 sedute= +1.31%

Resistenze: R1= 1.1370 – R2= 1.1407 – R3= 1.1504

Pivot Point: 1.1310

Supporti: S1= 1.1273 – S2= 1.1213 – S3= 1.1116

Attesi movimenti al rialzo sopra area 1.1358 per il test di area 1.1399 prima e 1.1426 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 1.1482.

Prevista fase di debolezza sotto area 1.1301 per una verifica di area 1.1264 prima e 1.1236 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 1.1184.