USA: “shutdown” in uno scenario credit-negative

shutdown USA

Secondo Eiko Sievert, Sovereign and Public Sector di Scope Ratings, lo shutdown del governo statunitense riflette l’aggravarsi della polarizzazione politica in uno scenario credit-negative.

L’approccio politico sempre più anticonvenzionale dell’amministrazione ha messo sotto pressione il sistema di checks and balances di lunga data del sistema di governance statunitense ed è considerato credit negative per l’outlook del rating sovrano degli Stati Uniti (AA/Negativo).

Punti chiave:

  • Pressione sulle istituzioni: La politica governativa sempre più anticonvenzionale ha messo alla prova i meccanismi di checks and balances, con eventi come il tentativo di rimuovere il governatore della Federal Reserve Lisa Cook e la controversa rimozione della ex-Commissioner del Bureau of Labor Statistics, Erika McEntarfer.
  • Prospettive fiscali e debito: Nonostante l’aumento del tetto del debito di 5 trilioni di USD con il “Big Beautiful Bill”, si prevede un deficit intorno al 6% del PIL e un debito nazionale al 127% del PIL entro i prossimi cinque anni. La probabilità di default tecnico rimane bassa, ma il rischio aumenta con la polarizzazione politica e potrebbe avere impatti significativi se dovesse verificarsi.
  • Questo peggioramento degli standard di governance è destinato ad incrementare ulteriormente la polarizzazione politica nei prossimi anni. Più profonde saranno queste divisioni politiche, maggiore sarà il rischio che i compromessi sulle politiche chiave non possano essere raggiunti entro la scadenza prevista.

Contributo di Scope Ratings

