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Unicredit si rafforza nel capitale di Generali

UniCredit

All’assemblea di Generali, UniCredit ha partecipato con l’8,72% del capitale dal precedente 6,68%. Il rafforzamento consolida la posizione del Gruppo guidato da Andrea Orcel all’interno dell’azionariato di Generali e che potrebbe avere implicazioni sugli equilibri futuri.

Restano invariate rispetto al 2025 le quote sopra il 3% del capitale sociale degli altri principali azionisti:

Gruppo Monte dei Paschi di Siena, attraverso Mediobanca, al 13,19%;

Delfin al 10,05%;

Gruppo Caltagirone al 6,26%;

Benetton, attraverso Schema Delta, al 4,86% .

Generali ha chiuso il 2025 con un utile netto normalizzato in aumento del 14,5% a € 4,3 miliardi, un risultato operativo migliore di sempre a € 8,0 miliardi (+9,7%), guidato da tutti i segmenti di business e un dividendo in crescita a 1,64 euro per azione (+14,7%).

L’assemblea ha approvato anche la distribuzione degli utili e il piano di riacquisto di azioni proprie.

Il 18 maggio prossimo il Gruppo guidato da Philippe Donnet staccherà una cedola di € 1,64 per azione, in crescita rispetto al dividendo di € 1,43 del 2025 e di € 1,28 del 2024.

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