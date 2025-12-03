UniCredit: aggiornamento rating e outlook

Scope Ratings GmbH (Scope) ha confermato il rating A di UniCredit e il rating A del debito senior non garantito privilegiato, entrambi con outlook stabile.

Fattori chiave del rating

Valutazione del modello di business:

Resiliente (Elevato). Il rating dell’emittente è ancorato alla valutazione del modello di business Resiliente (Elevato).

UniCredit è un grande gruppo bancario universale con un totale di attività pari a 881 miliardi di euro a settembre 2025. È una delle poche banche paneuropee, con una presenza geografica che si estende in Italia, Germania, Austria e diversi paesi dell’Europa centrale e orientale.

Il gruppo gode di una forte posizione nella maggior parte dei mercati in cui opera: è il secondo operatore in Italia, la terza banca commerciale in Germania e la principale banca d’affari in Austria.

Rispetto ad alcuni dei suoi concorrenti internazionali, UniCredit non dispone di propri prodotti di asset management, sebbene distribuisca prodotti di terzi.

Tuttavia, il management è intenzionato a internalizzare una quota progressivamente maggiore della catena del valore, come già fatto per il settore bancassurance con la recente acquisizione delle fabbriche di prodotti assicurativi vita italiani, precedentemente gestite sotto forma di joint venture con CNP Assurances e Allianz.

Il management di UniCredit ha chiarito di essere aperto a opportunità di crescita inorganica che creino valore per gli azionisti.

Negli ultimi due anni, il gruppo ha:

acquisito una partecipazione di circa il 29% in Commerzbank;

è entrato nel mercato greco attraverso un investimento e una partnership con Alpha Bank;

ha acquistato la società tecnologica polacca Vodeno, consentendo al gruppo di tornare in Polonia e ha rafforzato la sua presenza in Romania.

Sebbene tutte queste operazioni non abbiano modificato il profilo commerciale e creditizio del gruppo, operazioni di M&A di maggiore entità potrebbero avere implicazioni sul rating, a seconda dell’obiettivo e dei termini.