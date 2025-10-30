Tregua commerciale tra Cina e Stati Uniti

Quali sono le prospettive per le relazioni tra Stati Uniti e Cina dopo un anno di tregua commerciale?

La tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina è benvenuta. L’accordo sembra completo e l’alleviamento derivante dalla revoca di vari controlli sulle esportazioni, embarghi sulle importazioni e sanzioni per l’economia globale arriva in un momento importante. Purtroppo, come gli accordi precedenti tra i partner commerciali, si tratta solo di un accordo temporaneo, della durata di un anno allo stato attuale delle cose.

Durante i negoziati, la Cina ha sfruttato la notevole influenza che esercita sugli Stati Uniti per costringere Donald Trump al tavolo delle trattative, in particolare razionando le esportazioni di terre rare.

Poiché molte industrie statunitensi dipendono fortemente dalla catena del valore delle terre rare dominata dalla Cina, Pechino ha i mezzi per ottenere concessioni significative durante le controversie commerciali. L’approccio della Cina potrebbe anche rivelarsi un modello da seguire per i blocchi commerciali più grandi nella gestione dei loro negoziati con l’amministrazione Trump.

Molti dettagli dell’accordo tra Stati Uniti e Cina devono ancora essere definiti. È molto probabile che emergano nuove tensioni commerciali. Anche l’imminente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti sui dazi americani potrebbe creare ulteriore incertezza. Il modello osservato durante entrambi i mandati presidenziali di Trump suggerisce cicli ripetuti di escalation per costruire un vantaggio negoziale, seguiti da una de-escalation in risposta alle pressioni del mercato, economiche e/o politiche.

I funzionari statunitensi hanno definito l’accordo quadro “molto positivo” e “molto sostanziale”, mentre le autorità cinesi si sono mostrate molto più caute, descrivendo l’accordo come ‘preliminare’ e “di base”. Queste narrazioni contrastanti potrebbero dimostrare chi ha avuto il sopravvento (la Cina) e chi ha subito maggiori pressioni per ottenere un risultato (gli Stati Uniti).

Le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, simili a un ottovolante, hanno raggiunto un altro punto culminante con Trump che ha persino elaborato un’idea di piano di pace globale con Xi Jinping, dimostrando anche quanto fossero vuote molte delle minacce del passato.

Il nostro modello suggerisce che le tariffe esistenti pesano sulle due economie, riducendo la produzione reale a medio termine della Cina di circa 0,6 punti percentuali e quella degli Stati Uniti di 0,9 punti percentuali.

Questi risultati economici reciprocamente dannosi sottolineano la necessità di un allentamento delle tensioni, anche se le tariffe rimangono al di sopra dei livelli pre-conflitto nonostante l’accordo su alcune riduzioni.