TIP: titolo in borsa inspiegabilmente depresso

Nonostante i risultati positivi del primi nove mesi del 2022 l’attuale corso in borsa del titolo TIP pare molto penalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione di Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP”), gruppo industriale indipendente quotato al segmento Euronext Star Milan (TIP.MI), ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2022 che ha evidenziato per i primi nove mesi del 2022 un utile pro forma consolidato di oltre 122,7 milioni e un patrimonio netto di oltre 1,14 miliardi, dopo distribuzioni nel periodo di dividendi per oltre 20 milioni e acquisti di azioni proprie per ulteriori 16,9 milioni.

Le quote di risultato delle partecipazioni collegate hanno contribuito per oltre 43 milioni, la plusvalenza sulla cessione di BE per circa 100 milioni.

I risultati dei primi nove mesi già comunicati dalle principali partecipate quotate, Amplifon S.p.A., Elica S.p.A., Interpump Group S.p.A., Moncler S.p.A. e Prysmian S.p.A. sono risultati positivi, quasi sempre in crescita rispetto al 2021, così come i dati semestrali di OVS S.p.A. al 31 luglio 2022. Per Sesa S.p.A. il primo trimestre chiuso al 31 luglio 2022 ha registrato una ulteriore rilevante crescita. Anche Hugo Boss ha riportato buoni risultati.

Nel periodo anche le performance di Azimut Benetti, Beta Utensili, Chiorino, Ferrari, Bending Spoons e Vianova sono state positive e quelle di Buzzoole, Digital Magics, DoveVivo e Talent Garden sono in deciso miglioramento. Eataly sta mostrando una buona ripresa dell’attività ed Alpitour sta accelerando la crescita del fatturato, degli ordini e della redditività.

Per la società, l’attuale corso del titolo TIP è inspiegabilmente depresso in questo contesto. Con target price degli analisti tra i 12 ed i 13 euro per azione, con plusvalenze implicite che agli attuali prezzi di mercato delle partecipate quotate superano abbondantemente il miliardo di euro ma che sono attorno ai due miliardi a livello di Valore Intrinseco Netto, il corso di borsa attuale pare molto penalizzante.

Per questo TIP insisterà con il buy back, essendo un ottimo modo di continuare ad investire le liquidità in portafoglio.

Sul decennio trascorso, il grafico del titolo TIP al 4 novembre 2022 evidenzia una performance positiva del 383,9%, sia in assoluto che rispetto ai principali indici nazionali ed internazionali.

A dieci anni il total return(1) del titolo TIP è stato del 449,0%, che corrisponde ad un dato medio annuo di circa il 44,9%.

(1) Il total return è calcolato prendendo in considerazione la performance delle azioni TIP, i dividendi distribuiti e la performance dei Warrant TIP 2015-2020 assegnati gratuitamente agli azionisti.