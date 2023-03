TIM riduce la perdita nel 2022

La perdita netta di TIM è migliorata rispetto all’anno precedente. Nel 2022 torna positivo l’Ebit.

Il Consiglio di Amministrazione di TIM (TIT.MI) ha approvato il bilancio consolidato per il 2022. La perdita netta è migliorata rispetto all’anno precedente, passando da -8,652 milioni di euro nel 2021 a 2,925 miliardi nel 2022. Tuttavia, l’effetto negativo di oneri netti non ricorrenti per 2,431 milioni di euro continua a pesare sui risultati.

Nel 2022, l’Ebit è tornato positivo per 606 milioni. Il consiglio di amministrazione ha convocato l’assemblea degli azionisti per il 20 aprile, dove si discuterà, tra l’altro, della copertura della perdita d’esercizio.

All’assemblea, sarà proposta la copertura della perdita d’esercizio mediante prelievo da riserve, con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. I soci discuteranno anche della politica in materia di remunerazione e dei compensi corrisposti, nonché delle determinazioni conseguenti alla cessazione di tre consiglieri.

Inoltre, la cooptazione di Giulio Gallazzi e Massimo Sarmi come consiglieri di amministrazione, in sostituzione rispettivamente di Luca De Meo e Frank Cadoret, scade con la prossima assemblea, alla quale si proporrà di confermarli fino alla fine del mandato consiliare. Infine, dato che il consiglio di amministrazione non ha proposto alcuna candidatura per il terzo consigliere, gli azionisti sono invitati a formulare delle proposte.

