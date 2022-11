Tenaris: trimestrale, dividendo a novembre

Segna +86% l’utile del terzo trimestre 2022 di Tenaris a 608 mln di dollari. Ricavi +70% a 2,97 mld. A novembre acconto sul dividendo.

Salgono utili e ricavi nel terzo trimestre 2022 per Tenaris anche se nel periodo precedente i profitti sono scesi del 4% e la crescita dei ricavi si è rivelata più lenta (+6%, contro il +18% del secondo trimestre).

Al 30 settembre il gruppo Tenaris, attivo a livello globale nella produzione e fornitura di tubi e servizi per l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha realizzato un utile netto di 608 milioni di dollari, 0,51 dollari per azione, in crescita dell’86% rispetto ai 326 milioni, 0,28 dollari per azione, del terzo trimestre 2021.

I ricavi si sono attestati a 2,975 miliardi, evidenziando un aumento del 70% su base annuale e del 6% sul secondo trimestre 2022.

L’utile operativo è risultato pari a 803 milioni (+248% su base annua e +21% sul trimestre precedente), l’Ebitda si è attestato a 946 milioni (+149% su base annua e +17% rispetto al trimestre precedente), con un margine del 31,8% (21,6% su base annua e 28,8% nel secondo trimestre), a seguito dell’aumento dei prezzi medi di vendita che ha compensato l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia.

I conti dei nove mesi del 2022 di Tenaris hanno evidenziato profitti netti per 1,746 miliardi di dollari, in rialzo del 143% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con ricavi per 8,142 miliardi (+82%) e un Ebitda di 2,379 miliardi (+171%).

Il cda del gruppo ha approvato la distribuzione agli azionisti di un acconto sul dividendo di 0,17 dollari per azione con data di pagamento il 23 novembre e stacco della cedola il 21 novembre 2022.