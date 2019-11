Tenaris: i target price di Equita sim e Mediobanca

Alla luce dei risultati trimestrali, Equita sim e Mediobanca hanno rivisto al ribasso il target price su Tenaris.

Dopo la diffusione dei risultati trimestrali Equita sim ha abbassato da 12 euro a 11,5 euro per azione il target price su Tenaris, confermando la raccomandazione ‘Hold’ (mantenere le azioni in portafoglio).

Anche Mediobanca ha rivisto al ribasso il target price su Tenaris da 11 euro a 10,5 euro per azione, confermando il giudizio ‘Neutrale’. Inoltre, le deboli attività di perforazione negli Usa e le turbolenze economiche in Argentina hanno favorito la riduzione rispettivamente del 12% e del 16% delle stime sull’Ebitda del gruppo per il 2020 e 2021.