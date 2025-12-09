Facebook X-twitter Linkedin
Tassi Fed: probabile pausa fino ad aprile-giugno 2026

tassi di interesse

Data l’incertezza prevalente sulla reale situazione del mercato del lavoro negli Stati Uniti e il fatto che la banca centrale rimanga in territorio restrittivo, domani i funzionari della Fed dovrebbero tagliare i tassi, nonostante ci sia stata qualche oscillazione delle aspettative durante lo shutdown.

Tuttavia, il messaggio per il futuro potrebbe rivelarsi piuttosto restrittivo. All’interno del comitato persiste una netta spaccatura tra falchi e colombe, con legittimi interrogativi sulla causa del raffreddamento del mercato del lavoro.

In effetti, la crescita salariale ancora sostenuta e il numero molto basso di richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, che indicano ad oggi un numero limitato di licenziamenti, sembrano segnalare che la causa potrebbe essere il rallentamento dell’offerta di manodopera piuttosto che il calo della domanda di lavoratori.

Nel complesso, i funzionari della Fed dovrebbero indicare una pausa di 2-3 riunioni dopo questa, con il prossimo taglio dei tassi previsto tra aprile e giugno del prossimo anno.

Successivamente, è molto probabile che il tasso terminale scenda al di sotto del 3%, al di sotto delle attuali aspettative di mercato.

Questo vorrà dire curve dei rendimenti più ripide negli Stati Uniti il prossimo anno, con il segmento a breve termine che subirà un calo maggiore di quello a lungo termine, a condizione che si eviti una recessione.

Commento a cura di Stéphanie De Torquat – Axiom Alternative Investments

