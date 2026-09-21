STM: il quadro lascia spazio a ulteriori tentativi di recupero

STM ha chiuso la seduta del 18 settembre 2026 a 43,43 euro, in rialzo del 2,30%, dopo un’apertura a 43,22 euro, un massimo a 43,65 euro e un minimo a 43,03 euro.

Il titolo ha reagito positivamente dopo la recente fase di debolezza, riuscendo a difendere l’area dei 43 euro. Il recupero resta però ancora inserito in una struttura di breve periodo fragile: per ottenere un miglioramento tecnico più convincente sarà necessario superare alcune resistenze ravvicinate.

L’RSI a 14 periodi si mantiene intorno a 45,5 punti, quindi sotto la soglia neutrale dei 50 ma lontano dall’area di ipervenduto. Il quadro lascia spazio a ulteriori tentativi di recupero, anche se al momento non emerge ancora una chiara accelerazione rialzista.

Livelli di supporto

Il primo supporto da monitorare si colloca tra 43,00 e 43,05 euro, area coincidente con il minimo della seduta e con i recenti livelli sui quali STM ha cercato di costruire una base.

Una discesa sotto questa fascia potrebbe riportare pressione sulle quotazioni, con successivo riferimento intorno a 42,50 euro. Più sotto, un supporto tecnico maggiormente significativo può essere individuato nell’area 41,80-42,00 euro, corrispondente alla zona dei recenti minimi.

Livelli di resistenza

Sul fronte opposto, una prima resistenza è individuabile tra 43,65 e 44,00 euro. Il superamento di questa fascia rappresenterebbe un primo segnale di rafforzamento del rimbalzo.

Il livello successivo si colloca nell’area 44,20-44,50 euro, zona che nelle ultime sedute ha più volte limitato i tentativi di recupero. Oltre questa soglia, STM potrebbe puntare verso 45,20-45,50 euro, dove transita un’ulteriore area di offerta visibile sul grafico.

STM: scenario rialzista

Nel breve termine, il mantenimento delle quotazioni sopra 43 euro permetterebbe al titolo di proseguire il tentativo di consolidamento.

Un superamento deciso di 44,00 euro, seguito dalla rottura dell’area 44,20-44,50 euro, migliorerebbe il quadro tecnico e potrebbe favorire un’estensione del recupero verso 45,20-45,50 euro.

Solo sopra quest’ultima fascia il movimento rialzista acquisterebbe maggiore consistenza, aprendo spazio verso livelli superiori.

STM: scenario ribassista

La perdita dei 43 euro indebolirebbe invece il tentativo di recupero mostrato nell’ultima seduta.

Una chiusura sotto questo livello potrebbe favorire un ritorno verso 42,50 euro. La violazione anche di questo supporto aumenterebbe il rischio di una nuova discesa verso 41,80-42,00 euro.

In sintesi, 43 euro rappresenta per STM il livello tecnico da difendere, mentre sul lato rialzista sarà soprattutto il superamento dell’area 44,20-44,50 euro a fornire indicazioni più significative sulla possibilità di proseguire il recupero.

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