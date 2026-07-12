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Stellantis rimbalza, ma il trend di fondo resta ribassista

stellantis grafico 10072026

La seduta del 10 luglio 2026 si è conclusa con un deciso recupero per Stellantis, che ha archiviato la giornata a 4,834 euro, in rialzo del 3,39%.

La candela rialzista disegnata sul grafico giornaliero rappresenta un segnale di reazione dopo le forti vendite che hanno caratterizzato le ultime settimane. La chiusura molto vicina ai massimi intraday indica che la pressione d’acquisto è rimasta sostenuta fino al termine della seduta, lasciando spazio alla possibilità di un’estensione del recupero nel breve periodo.

Nonostante il rimbalzo, il quadro tecnico di medio e lungo termine rimane fortemente compromesso. Le performance registrate dal titolo continuano infatti a riflettere una struttura decisamente negativa:

  • Performance 1 mese: -19,87%
  • Performance 6 mesi: -48,56%
  • Performance 1 anno: -44,48%

Questi dati confermano come Stellantis si trovi ancora inserita in un trend ribassista ben definito, con il recupero dell’ultima seduta che, al momento, appare più come un rimbalzo tecnico che come un’inversione già consolidata.

Dal punto di vista grafico, la prima resistenza significativa si colloca nell’area compresa tra 4,90 e 5,00 euro. Un eventuale superamento di questa fascia potrebbe favorire un’estensione del movimento verso livelli superiori, migliorando progressivamente il sentiment sul titolo.

Sul fronte opposto, il supporto immediato resta nell’area dei 4,70 euro, mentre il minimo giornaliero di 4,6865 euro rappresenta un livello tecnico particolarmente importante. Una discesa al di sotto di quest’area potrebbe infatti riportare rapidamente pressione ribassista e aumentare il rischio di nuovi minimi.

Anche gli indicatori di momentum iniziano a mostrare i primi segnali di stabilizzazione dopo una lunga fase di debolezza. Tuttavia sarà necessario assistere alla formazione di ulteriori massimi e minimi crescenti prima di poter parlare di una reale inversione del trend.

Nel complesso, la seduta del 10 luglio offre un primo segnale incoraggiante nel breve termine, ma la struttura tecnica di Stellantis rimane ancora fragile. Solo il consolidamento sopra le principali resistenze potrà trasformare l’attuale recupero in un movimento rialzista più credibile, mentre il trend principale continua a favorire un approccio prudente.

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