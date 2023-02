Stellantis: 2022 record, sale il dividendo

Molto positivi i risultati del 2022 di Stellantis. Utile netto +26%, prosegue implementazione Dare Forward 2030.

Stellantis ha registrato risultati dell’esercizio 2022 da record, con un utile netto pari a 16,8 miliardi di euro e un utile operativo rettificato (AOI) in crescita del 29%. Procede l’implementazione del piano strategico Dare Forward 2030, finalizzato a preservare una mobilità libera e accessibile a tutti, il cui obiettivo è di raddoppiare i ricavi netti a 300 miliardi di euro entro il 2030 (rispetto al 2021), sostenendo margini AOI a due cifre per tutto il decennio.

I ricavi netti del 2022 sono pari a 179,6 miliardi di euro, in crescita del 18% rispetto al 2021 Pro-forma, il risultato operativo rettificato è di 23,3 miliardi di euro, in crescita del 29%, con un margine del 13%, migliore rispetto all’obiettivo di superare il 12% al 2030;

Il flusso di cassa industriale netto è pari a 10,8 miliardi di euro, in aumento del 78%, coerente con l’obiettivo 2030 di superare i 20 miliardi di euro, la situazione patrimoniale è solida, con una liquidità industriale disponibile di 61,3 miliardi di euro.

Approvato un programma di acquisto di azioni proprie per un valore massimo di 1,5 miliardi di euro, da perfezionarsi sul mercato entro la fine del 2023. Il cda di Stellantis proporrà la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari a 1,34 euro per azione (4,2 mld), in aumento rispetto al dividendo 2022.

Il calendario previsto per NYSE, Euronext Milano ed Euronext Parigi sarà il seguente: (i) data di stacco 24 aprile 2023, (ii) data di registrazione 25 aprile 2023 e (iii) data di pagamento 4 maggio 2023.

Il Gruppo distribuirà inoltre complessivi 2 miliardi di euro (in partecipazione agli utili e bonus variabili) ai dipendenti di tutto il mondo come riconoscimento del loro contributo ai risultati finanziari del 2022 e ai traguardi raggiunti dall’azienda sia a livello globale che locale.

Carlos Tavares, CEO Stellantis ha commentato: “Oltre ai nostri risultati finanziari record e all’implementazione mirata del piano Dare Forward 2030, abbiamo dimostrato anche l’efficacia della nostra strategia di elettrificazione in Europa. Ora abbiamo la tecnologia, i prodotti, le materie prime e l’intero ecosistema di batterie per condurre lo stesso percorso di trasformazione in Nord America, a partire dai nostri primi veicoli completamente elettrici Ram dal 2023 e Jeep® dal 2024″.