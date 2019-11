Snam: utile in aumento nei primi nove mesi del 2019

Nei primi nove mesi del 2019 i ricavi di Snam si sono attestati a €1,95 mld, in crescita del 4,3%. L’utile di periodo sale a €867 mln.

I risultati di Snam nei primi nove mesi del 2019 hanno evidenziato ricavi in aumento del 4,3% a 1,954 miliardi di euro, un Ebitda di 1,66 miliardi (+4,1%) raggiunto grazie al controllo dei costi operativi, un Ebit di 1,125 miliardi (+3,2%) e un utile netto che si attesta a 867 milioni di euro, in rialzo del 9,3%.

Gli investimenti tecnici sono aumentati a 650 mln di euro da 564 mln, l’indebitamento finanziario netto è invece in leggero aumento a 11,87 miliardi. Per tutto il 2019 la società prevede investimenti per un miliardo di euro circa.

In virtù di tali risultati e delle stime per fine anno, Snam distribuirà agli azionisti un acconto sul dividendo 2019 pari a 0,095 euro per azione con pagamento a partire dal 22 gennaio 2020.