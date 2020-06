Snam: nuove acquisizioni nel settore efficienza energetica

Snam rileverà per cassa il 70% di Mieci ed Evolve, aziende attive nel settore dell’efficienza energetica in Italia.

Attraverso la propria controllata al 100% Snam4Efficiency, Snam rileverà per cassa il 70% di Mieci ed Evolve, aziende attive nel settore dell’efficienza energetica in Italia, per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro.

Nel 2019, le attività afferenti al perimetro relativo all’operazione delle due società hanno generato ricavi complessivi per 60,5 milioni di euro e un Ebitda pari a 11,8 milioni.

Mieci è un operatore specializzato nella gestione di servizi energetici e tecnologici integrati per ospedali e immobili della pubblica amministrazione, per il settore terziario e per l’illuminazione pubblica. Evolve, invece, offre soluzioni di efficientamento per condomini privati, distretti urbani e per l’edilizia residenziale pubblica.