Snam: highlights risultati 2022, cresce dividendo

Il Gruppo Snam ha pubblicato i risultati dell’esercizio 2022 che hanno evidenziato una riduzione del 4,5% dell’utile netto adjusted, pari a 1,16 miliardi di euro, a causa del minor utile operativo, bilanciato dalla positiva performance delle società partecipate.

L’utile netto reported di gruppo è invece sceso del 55,1%, attestandosi a 671 milioni di euro, principalmente a causa della svalutazione della partecipazione di Snam in Tag e della società collegata ADNOC.

Gli investimenti totali sono aumentati del 52% rispetto all’anno precedente, pari a 1,926 miliardi di euro, di cui 1,35 miliardi di euro fanno riferimento agli investimenti tecnici, principalmente nel settore del trasporto e dello stoccaggio.

In linea con la politica dei dividendi prevista dal Piano strategico 2022-2026 del Gruppo Snam, il dividendo per azione è stato fissato a 0,2751 euro, in aumento del 5% rispetto al dividendo distribuito nel 2022, di cui 0,11 euro per azione già distribuiti a titolo di acconto nel mese di gennaio 2023.

Il CEO di Snam, Stefano Venier, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti e per l’impegno dell’azienda nella transizione energetica, sottolineando che il percorso per garantire la piena sicurezza energetica del paese è appena iniziato.