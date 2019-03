Siti di vendita case: quando l’immobile lo trovi in rete

I siti di vendita case stanno diventando la prima fonte di informazione per chi è alla ricerca di un immobile.

Sono numerosi in rete i siti che permettono di trovare casa, da acquistare o affittare. Si tratta di strumenti molto comodi che aiutano l’acquirente ma anche chi propone questi beni per la vendita. L’utilizzo dei siti vendita case è semplice e immediato, tanto che stanno diventando la prima fonte di informazione per chi è alla ricerca di un immobile di qualsivoglia genere.

Perché cercare casa online

Prima della crisi il numero delle agenzie di vendita e affitto case è aumentato a dismisura. In alcuni quartieri ce ne sono varie, cosa che rende difficile per chi è alla ricerca di un’abitazione capire quale sia l’agenzia con le offerte più interessanti. Per altro spesso si notano i medesimi stabili in offerta in diverse agenzie sul territorio. Per ovviare a questa confusione molti approfittano dei siti di vendita di case, che consentono di avere un ampio panorama sulle offerte disponibili, senza uscire di casa o vagare inutilmente tra le varie agenzie. Si deve anche considerare che non tutti hanno svariate ore di tempo libero; spesso chi cerca casa è costretto a farlo quando può. Utilizzando al meglio i siti di annunci si può cercare casa anche nel cuore della notte, o durante la pausa pranzo.

Il ruolo delle agenzie di intermediazione

L’utilizzo di appositi siti permette di visualizzare più rapidamente, e in modo più efficace, tutti gli immobili offerti in una data zona. Certo è che poi ci si dovrà comunque rivolgere all’agenzia che tratta la vendita o l’affitto della singola casa. Quindi la sempre maggiore diffusione dei siti che propongono case in vendita o in affitto non sta in alcun modo influenzando il mondo delle agenzie immobiliari. Anzi, queste agenzie vengono sempre più spesso contattate da clienti che hanno già le idee chiare e che desiderano visitare alcuni immobili per capire se effettivamente sono quelli “giusti”. L’acquirente quindi, dopo aver trovato la casa che gli interessa online, dovrà comunque contattare l’agenzia, per prenotare una visita all’abitazione e verificarne le condizioni.

Come trovare la casa ideale

Prima di cominciare a cercare casa è però sempre importante avere le idee ben chiare su ciò che si sta cercando. Si tratta infatti di una spesa importante e di una decisione che modifica in modo netto e chiaro la vita di una persona o di una famiglia. Meglio quindi controllare alcuni elementi chiave delle abitazioni in offerta in rete. Ci sono elementi importanti che riguardano l’immobile stesso, altri che coinvolgono i dintorni. Vivere nelle vicinanze di una zona ben servita, con scuole, negozi e centri medici, è sempre vantaggioso, soprattutto per chi ha figli. Questi elementi però aumentano il valore di mercato di un’abitazione, conviene ricordarlo in fase di contrattazione. Gli elementi che riguardano in specifico l’immobile dipendono poi dalle abitudini e dalle necessità del singolo acquirente. C’è chi non acquisterebbe mai un’abitazione priva di almeno due bagni e chi invece non ha necessità così precise in questo senso. Per capire se la casa che stiamo visitando è quella in cui vogliamo vivere controlliamo anche la qualità delle finiture.