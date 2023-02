Servizi di Pagamento: accordo Eni Nexi

Eni in partnership europea con Nexi per lo sviluppo dei servizi di pagamento elettronici e digitali della società.

Eni e Nexi hanno sottoscritto un accordo per lo sviluppo e l’innovazione dei servizi di pagamento elettronici e digitali a favore di Eni e delle sue società in Italia e in Europa.

La collaborazione prevede che la PayTech diventi partner di riferimento di Eni sia per garantire la migliore evoluzione dei servizi di pagamento già esistenti, sia per la definizione e l’implementazione di nuove soluzioni a sostegno delle realtà commerciali della società energetica, con particolare riferimento a Eni Sustainable Mobility e Plenitude.

A tale scopo le società metteranno a fattor comune le proprie competenze d’eccellenza nei rispettivi mercati di riferimento.

Nexi

