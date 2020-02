Segno meno a dicembre per la produzione industriale italiana

Negativo il dato sulla produzione industriale di dicembre rilasciato dall’Istat. -2,7% m/m e -1,3% su base annua.

A dicembre l’indice destagionalizzato della produzione industriale italiana ha evidenziato una flessione del 2,7% rispetto al mese di novembre, mentre per l’indice corretto per gli effetti di calendario l?Istat stima una flessione in termini tendenziali del 4,3%. Nel confronto annuale, rispetto quindi a dicembre 2018, la diminuzione è dell’1,3%, la prima dal 2014.

Nel dettaglio la flessione e’ stata maggiore per i beni intermedi, meno per i beni strumentali. Un lieve incremento ha interessato la produzione di beni di consumo e di energia.