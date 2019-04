Sale la quota di Enel in Enel Americas

In linea con il Piano 2019-2021, Enel ha raggiunto il 56,42% del capitale di Enel Americas.

In linea con l’obiettivo di ridurre la presenza delle minoranze azionarie nelle società del gruppo in Sud America, Enel ha aumentato la propria partecipazione in Enel Americas di un ulteriore 4,62%, salendo al 56,42% dal precedente 51,8%.

Nel dettaglio Enel ha acquisito 1.707.765.225 azioni ordinarie di Enel Américas e 18.931.352 American depositary shares (“ADS”) di Enel Américas, ciascuna delle quali è equivalente a 50 delle suddette azioni ordinarie e che rappresentano complessivamente il 4,62% del capitale di Enel Américas.

Il corrispettivo pagato, finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente, è pari rispettivamente a circa 198 miliardi di pesos cileni (116 pesos cileni per azione) e 164,7 milioni di dollari USA (8,7 dollari USA per ADS), per un totale di circa 412 milioni di euro.

In relazione alla proposta di aumento del capitale sociale di Enel Américas per un importo fino a 3,5 miliardi di dollari USA, che sarà sottoposta per approvazione all’Assemblea straordinaria degli azionisti di Enel Américas convocata per il 30 aprile 2019, Enel ha manifestato la propria intenzione di votare a favore di tale proposta.

Qualora questa risulti approvata, e subordinatamente alle condizioni di mercato, Enel intende inoltre sottoscrivere azioni ordinarie di Enel Américas corrispondenti alla sua attuale partecipazione nella società, pari al 56,42%, esercitando il proprio diritto di opzione.

Le operazioni sono in linea con il Piano 2019-2021 del gruppo Enel che resta focalizzato sulla riduzione della presenza delle partecipazioni di minoranza nelle società del Gruppo che operano in Sud America.