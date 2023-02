Saipem riduce la perdita nel 2022, salgono i ricavi

Si riduce la perdita nel 2022 per Saipem. +53% per i ricavi. Rivisti gli obiettivi del piano 2023-2026.

Il 2022 si chiude per Saipem con una perdita di 209 milioni di euro, era di -2,46 miliardi nel 2021 e ricavi in crescita del 53% a 9,98 miliardi. Positivo l’Ebitda adjusted che si attesta a 595 milioni di euro, era di -1,274 miliardi nel 2021, la posizione finanziaria netta post Ifrs a fine 2022 è negativa per 264 milioni (-1,56 miliardi nel 2021).

Nel corso del 2022, Saipem ha acquisito nuovi ordini per un totale di 12,941 miliardi (6,952 miliardi nel 2021). A fine 2022 il portafoglio ordini ammontava a 24,02 miliardi di euro.

PIANO SAIPEM 2023-2026

Il Gruppo ha rivisto gli obiettivi economico-finanziari ed aggiornato le linee strategiche del piano 2023-2026. Nell’arco di piano sono previste acquisizioni di ordini E&C per 46 miliardi e drilling offshore per 3 miliardi. Gli investimenti cumulati sono calcolati in 1,2 miliardi.

Per il 2023 Saipem stima ricavi superiori agli 11 miliardi con un Ebitda adjusted di circa 850 milioni, una free cash flow a breakeven e una posizione finanziaria netta pre-Ifrs 16 positiva a fine anno (negativa per 500 milioni post-Ifrs). Gli investimenti sono stimati in 450 milioni.

Nel 2026 il Gruppo conta di superare i 12 miliardi di ricavi e di portare l’Ebitda adjusted sopra gli 1,2 miliardi. Il free cash flow è atteso superiore a 600 milioni e la posizione finanziaria netta post ifrs 16 maggiore di 700 milioni a fine anno.