Rinnovabili: accordo Eni e Falck Renewables in USA

Eni e Falck Renewables svilupperanno insieme nuovi progetti da fonti rinnovabili negli Stati Uniti.

Eni e Falck Renewables hanno firmato un accordo per lo sviluppo congiunto di progetti di energia da fonti rinnovabili negli Stati Uniti, che prevede la creazione di una piattaforma paritetica tra Eni New Energy US Inc. (“ENE US”) e Falck Renewables North America Inc. (“FRNA”) per lo sviluppo, la costruzione e il finanziamento di nuovi progetti da fonte rinnovabile quali solari fotovoltaici, eolici onshore e di stoccaggio.

Contestualmente, secondo i termini dell’accordo, FRNA cederà a ENE US il 49% delle quote di partecipazione negli impianti attualmente in esercizio negli Stati Uniti.

L’operazione consentirà ai partner di:

– creare una significativa piattaforma di sviluppo di nuovi progetti da fonte rinnovabile in un mercato evoluto e con importanti aspettative di crescita come quello degli Stati Uniti;

– agire attraverso una nuova società in grado di coprire le fasi di sviluppo, costruzione, finanziamento di nuovi progetti unendo il know-how di Falck Renewables negli asset rinnovabili con le competenze tecnologiche e finanziarie di Eni;

– accelerare il processo di crescita di Eni e Falck Renewables nel paese e contribuire al raggiungimento dei rispettivi obiettivi in termini di capacità installata e generazione di energia verde.