Rating Stati Uniti rimane invariato. I punti di forza

Scope Ratings, l’agenzia di rating europea, lascia invariato il giudizio sugli Stati Uniti: il rating rimane AA-/ Stable.

Il rating AA- degli Stati Uniti riflette diversi punti di forza in termini di credito, tra cui un’economia prospera, competitiva e diversificata, la più grande al mondo in termini nominali e la seconda per parità di potere d’acquisto.

Inoltre, i titoli del Tesoro statunitense mantengono la loro posizione di bene rifugio globale, mentre il dollaro funge da valuta di riserva mondiale. Questi vantaggi unici garantiscono un’eccezionale flessibilità finanziaria al Tesoro e attenuano i rischi di sostenibilità del debito a lungo termine, nonostante un debito pubblico superiore a quello di altri paesi sovrani.

Rating rationale (o motivazione del rating)

Economia ricca, competitiva e diversificata: gli Stati Uniti vantano la più grande economia a livello mondiale, con elevati livelli di ricchezza e una significativa diversificazione economica che ne sostengono la resilienza alle crisi economiche globali. La loro leadership nell’innovazione sostiene la crescita tendenziale nel medio termine.

I titoli del Tesoro come bene rifugio globale: gli Stati Uniti traggono vantaggio dal ruolo del dollaro statunitense come valuta di riserva globale, insieme al ruolo dei titoli del Tesoro come bene rifugio globale, che garantiscono vantaggi senza pari in termini di flessibilità di finanziamento del Tesoro.

Ciò è particolarmente rilevante durante le crisi economiche globali, quando si assistono a flussi di capitali verso i mercati statunitensi in cerca di un rifugio sicuro, e riduce il rischio per la sostenibilità a lungo termine del debito pubblico derivante dagli elevati livelli di indebitamento pubblico rispetto a molti altri paesi con lo stesso rating.

Istituzioni economiche solide: gli Stati Uniti beneficiano di un solido quadro istituzionale, che tutela la responsabilità e la trasparenza della governance economica. I rating sono sostenuti da istituzioni di vigilanza monetaria e finanziaria di livello mondiale, che garantiscono la stabilità dei prezzi, finanziaria e macroeconomica. Il recente spostamento della concentrazione di potere verso il ramo esecutivo rischia di indebolire i ben consolidati controlli e contrappesi all’interno del quadro istituzionale.

Sistema finanziario ben capitalizzato: gli Stati Uniti beneficiano di istituzioni finanziarie globali e di mercati dei capitali profondi. Il sistema bancario mostra una forte redditività, sebbene con livelli di capitalizzazione moderati rispetto a quelli di molti sistemi bancari europei, mentre il quadro di vigilanza finanziaria sta affrontando delle sfide sotto l’attuale amministrazione.

Sfide per il rating:

i) dinamiche fiscali deboli, con elevati disavanzi di bilancio e un rapporto debito pubblico/PIL in aumento strutturale;

ii) accresciuta incertezza politica, che mette a dura prova le prospettive di crescita a medio termine e i sistemi di controllo e contrappeso di lunga data del Paese; iii) rischi ricorrenti associati all’uso improprio e politicizzato del tetto del debito;

iv) rischi per la stabilità economica e finanziaria in un contesto di tassi di interesse elevati, deregolamentazione finanziaria e incertezze geoeconomiche.