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Rating Italia resta invariato. Previsione PIL

rating Italia outlook

Scope Ratings, l’agenzia di rating europea, lascia invariato il rating sull’Italia BBB+/ Positive.

Le perturbazioni derivanti dal conflitto in Medio Oriente dovrebbero essere contenute e di breve durata, con effetti limitati nel breve termine sull’andamento economico dell’Italia, a condizione che la crisi venga risolta nel breve periodo. I fondamentali sottostanti dovrebbero rimanere solidi. Scope prevede che il PIL italiano crescerà dello 0,5% nel 2026, sostanzialmente in linea con lo scorso anno, grazie alla resilienza del mercato del lavoro e alle misure di sostegno del governo.

Rating rationale:
Membro fondamentale dell’area dell’euro. L’Italia beneficia di quadri di politica fiscale e monetaria favorevoli nell’ambito dell’architettura istituzionale dell’UE e dell’area dell’euro. L’importanza sistemica dell’economia rafforza ulteriormente l’elevata probabilità di ricevere sostegno dalle istituzioni europee in scenari di crisi.

Economia vasta, prospera e diversificata. L’economia italiana, pari a 2,3 trilioni di euro, è la terza più grande dell’UE e beneficia di un’ampia diversificazione tra settori ed esportazioni, a sostegno della sua resilienza economica agli shock. L’Italia punta a ricevere 194,4 miliardi di euro di fondi di recupero Next Generation EU (9,2% del PIL medio nel periodo 2021-26F), che, insieme alle riforme associate, dovrebbero sostenere le sue prospettive economiche.

Forte posizione esterna: la storia di surplus delle partite correnti dell’Italia ha trasformato il Paese in un creditore netto. Questa posizione, insieme allo status dell’euro come valuta di riserva globale, protegge il Paese dai rischi esterni.

Basso indebitamento privato: i livelli moderati di debito privato tra le imprese non finanziarie italiane e le famiglie sostengono la stabilità del sistema finanziario e riducono il rischio che le passività del settore privato si concretizzino nel bilancio dello Stato.

Sfide per il rating:
i) elevato debito pubblico e fabbisogno di finanziamento, che dovrebbero rimanere elevati nel lungo termine;
ii) debole crescita economica nel lungo periodo;
iii) andamento demografico sfavorevole, compreso un calo della popolazione in età lavorativa.

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