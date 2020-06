Rating Generali su ipotesi acquisizione Brightsphere

L’acquisizione della holding Brightsphere farebbe fare a Generali un passo importante nel mercato nordamericano dell’asset management.

Mediobanca ha confermato il rating Neutral con un target price a 16,70 euro per azione su Generali, ipotizzando che una possibile acquisizione di Brightsphere, holding con sede a Boston che gestisce circa 160 mld di asset a livello globale e specializzata in soluzioni di investimento, non dovrebbe incontrare problemi da parte dell’Antitrust.

L’acquisizione farebbe fare a Generali un passo importante nel mercato nordamericano dell’asset management aumentando sensibilmente la propria presenza nel settore.