Rame: Stellantis investe in Argentina

Stellantis investe nel rame e acquista una partecipazione in McEwen Copper.

Investimento da 155 milioni di dollari in Argentina per Stellantis che acquisirà una partecipazione azionaria del 14,2% in McEwen Copper, filiale della società mineraria canadese McEwen Mining che possiede la licenze per la miniera di rame di Los Azules in Argentina, uno dei 10 principali progetti internazionali in fase di sviluppo.

L’operazione consentirà a Stellantis sia di rafforzare la partecipazione del Sud America nell’attuazione del piano di lungo termine Dare Forward 2030 che di diventere il secondo maggiore azionista di McEwen Copper, insieme a Rio Tinto.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis ha commentato: “Stellantis intende guidare il settore impegnandosi ad azzerare le proprie emissioni di carbonio entro il 2038, un obiettivo che richiede innovazione e una completa ridefinizione dell’intero business. Stiamo compiendo passi importanti in Argentina e Brasile al fine di decarbonizzare la mobilità e garantire forniture strategiche delle materie prime necessarie per il successo dei programmi di elettrificazione globali dell’Azienda.”

RAME E AUTO ELETTRICA

Il rame è una materia prima strategica per il futuro della mobilità elettrica e si stima che la domanda globale di questo metallo conduttivo triplicherà nei prossimi anni.

Con questo investimento in uno dei 10 maggiori progetti internazionali in fase di sviluppo per questa materia prima, Stellantis sarà in grado di soddisfare parte della domanda di rame prevista a partire dal 2027.

OBIETTIVI DEL PIANO STELLANTIS DARE FORWARD 2030

Nell’ambito del piano Dare Forward 2030 che si basa sulla strategia di decarbonizzazione coerente con le raccomandazioni scientifiche, Stellantis prevede di raggiungere entro il 2030 il 100% del mix di vendite con autovetture elettriche a batteria (BEV) in Europa e il 50% del mix di vendite con autovetture e veicoli commerciali leggeri BEV negli Stati Uniti.

In Brasile, l’obiettivo è raggiungere il 20% del mix di vendite con veicoli a basse emissioni (LEV) entro la fine del decennio.