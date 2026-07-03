Prysmian: JPMorgan e Barclays alzano il target price

Le valutazioni di JPMorgan e Barclays continuano a rafforzare le prospettive di Prysmian.

Gli esperti di JPMorgan hanno incrementato il prezzo obiettivo del titolo da 170 a 190 euro, sostenuti da aspettative di utili più elevate nei prossimi esercizi.

L’istituto ha rivisto al rialzo le proprie stime sull’EBITDA rettificato per il 2026 e il 2027, rispettivamente del 3% e del 5%, grazie soprattutto al miglioramento delle prospettive della divisione Digital Solutions, che dovrebbe beneficiare dell’aumento dei prezzi della fibra ottica.

JPMorgan stima ora un EBITDA rettificato di 2,89 miliardi di euro nel 2026, valore leggermente inferiore al target minimo della guidance di medio termine fissata da Prysmian per il 2028 (2,95 miliardi), ma superiore all’attuale intervallo previsto dalla società, compreso tra 2,625 e 2,755 miliardi di euro.

L’attenzione del mercato è ora rivolta alla pubblicazione dei risultati del secondo trimestre, prevista per il 30 luglio.

Per il periodo aprile-giugno, JPMorgan si attende una crescita organica del 6,7% e un EBITDA rettificato pari a 713 milioni di euro, in deciso miglioramento rispetto ai 605 milioni registrati nello stesso trimestre dello scorso anno.

Anche Barclays ha rivisto al rialzo la propria valutazione sul titolo, portando il target price da 147 a 161 euro.

Secondo gli analisti, i principali motori della crescita restano i comparti Grid, Trasmissione e fibra ottica, con particolare attenzione a quest’ultimo, favorito da un contesto di prezzi più favorevole e dalla possibile firma di importanti accordi con i grandi operatori dei servizi cloud.

Per Barclays, il focus dei prossimi risultati sarà soprattutto sulla divisione Digital Solutions, dalla quale potrebbe arrivare l’annuncio del primo importante contratto per la fornitura di fibra ottica destinata a un provider di servizi cloud. Il broker stima che un accordo pluriennale di questo tipo possa raggiungere un valore di circa 5 miliardi di dollari, rappresentando un potenziale catalizzatore per una rivalutazione del titolo in Borsa.

Nel complesso, Barclays si aspetta un secondo trimestre superiore alle attese, tale da spingere il management ad aggiornare al rialzo le proprie previsioni. La banca ritiene infatti probabile un aumento della guidance sull’EBITDA, attualmente compresa tra 2,625 e 2,775 miliardi di euro, con un nuovo valore centrale stimato superiore di circa il 2,5% rispetto al consenso degli analisti.

Di conseguenza, Barclays ha anche rivisto verso l’alto le proprie stime sull’EBITDA rettificato per il periodo 2026-2028, con incrementi dell’1-2%, sostenuti da una domanda più robusta e da condizioni di prezzo più favorevoli nel business Digital Solutions.