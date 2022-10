Si rileva sul titolo Poste Italiane una sequenza di 3 massimi consecutivi crescenti, probabile un nuovo ingresso dei compratori.

Chiusura in forte rialzo per il titolo Poste Italiane che nella sessione del 18/10/2022 mette a segno un +3.63% attestandosi a quota 8.396. In ottica intraday l’impostazione appare favorevole alla continuazione dell’up-trend. Scaturita una sequenza di 3 massimi consecutivi crescenti. Probabile quindi un nuovo ingresso dei compratori o quantomeno un test delle prime aree di resistenza giornaliere. Segnali di tendenza giungono allo studio dei maggiori oscillatori di riferimento i cui valori sono quasi tutti positivi. Volumi in forte crescita rispetto alla seduta precedente.

Medie Mobili

Prezzi al di sopra della media mobile a 14 periodi, ora in transito per area 7.9313.

Volumi

Scambi in forte crescita rispetto alla seduta precedente.

Supporti e Resistenze

Supporti, Resistenze e Pivot Point per l’operatività intraday su Poste Italiane aggiornati alla chiusura del 18/10/2022.

Resistenze: R1= 8.517 – R2= 8.638 – R3= 8.904

Pivot Point: 8.372

Supporti: S1= 8.251 – S2= 8.106 – S3= 7.840

Attesi movimenti al rialzo sopra area 8.434 per il test di area 8.482 prima e 8.518 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 8.598.

Prevista fase di debolezza sotto area 8.346 per una verifica di area 8.282 prima e 8.244 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 8.144