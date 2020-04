Poste Italiane: Ebit e ricavi in ascesa nel 2019

Aumentano dell’1.6% i ricavi di Poste Italiane nel 2019. L’Ebit raggiunge quota 1,77 mld.

Il 2019 si è chiuso per Poste Italiane con ricavi in crescita dell’1,6% a quota 11,03 miliardi di euro ed Ebit in ascesa del 18,4% a 1,77 miliardi. Superati quindi i target previsti con un utile doppio rispetto al 2016. Rispetto al 2018 l’utile ha registrato una flessione del 4% a 1,342 miliardi.

Matteo Del Fante, ad del gruppo, ha commentato i conti 2019: “Grazie alla trasformazione industriale portata avanti negli ultimi anni, Poste Italiane è un’azienda solida e ben posizionata per affrontare scenari di stress, come la situazione generata dalla diffusione del Covid-19“.