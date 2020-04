Positivo il primo trimestre 2020 per Banca Mediolanum

Nel primo trimestre 2020 la raccolta netta totale di Banca Mediolanum è salita a 1,37 mld di euro.

Positivo il primo trimestre 2020 per Banca Mediolanum che raccoglie 1.370 milioni di euro. La raccolta netta in risparmio gestito è stata pari a 156 milioni.

Da inizio anno la banca guidata da Massimo Doris registra una raccolta positiva per 3,29 miliardi, in deciso rialzo rispetto ai 1,14 miliardi dei primi tre mesi del 2019. In ambito assicurativo, la raccolta premi del mese di marzo è stata di 8,3 milioni di euro.