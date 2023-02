Pirelli: conti 2022 sopra le stime

In crescita e superiori agli obiettivi indicati a novembre scorso i risultati preliminari del 2022 di Pirelli.

Migliorano per Pirelli le performance di sostenibilità. Forte spinta sulla decarbonizzazione. Il Gruppo ha archiviato il 2022 con un utile netto in crescita del 35,5% e ricavi a 6,6 miliardi di euro (+24,1%). Wang Feng cooptato in cda in sostituzione di Bai Xinping.

HIGHLIGHTS FINANZIARI 2022 GRUPPO PIRELLI:

– Ricavi: +24,1% a 6.615,7 milioni di euro rispetto al 2021 (+18,7% la variazione organica escludendo l’effetto cambi pari a +5,4%), superiori al target di ~6,5 miliardi di euro;

– Price/Mix: +19,7% grazie ad aumenti di prezzo e miglioramento di mix (≥+17% il target);

– Ebit adjusted: +19,9% a 977,8 milioni di euro rispetto al 2021 (~960 milioni di euro il dato implicito al target di profittabilità). Miglioramento del price/mix ed efficienze hanno più che compensato l’impatto materie prime e inflazione;

– Margine Ebit adjusted al 14,8% (~15% il target);

– Utile netto: +35,5% a 435,9 milioni di euro (321,6 milioni di euro nel 2021);

– Flusso di cassa netto ante dividendi: +515,5 milioni di euro (+431,2 milioni nel 2021) superiore al target di ~480 milioni di euro;

– Posizione Finanziaria Netta: -2.552,6 milioni di euro (-3.390,5 milioni di euro al 30 settembre 2022 e -2.907,1 milioni di euro a fine 2021), ~-2,6 miliardi di euro il target. Rapporto Pfn/Ebitda adjusted pari a ~1,8x (~1,9x il target);

– Spese in Ricerca & Sviluppo: 263,9 milioni di euro nel 2022 (4% dei ricavi totali), di cui 247,1 milioni di euro destinati alle attività High Value (5,3% dei ricavi High value).

OUTLOOK E TARGET 2023 DEL GRUPPO PIRELLI

– Ricavi stimati tra ~6,6 e ~6,8 miliardi di euro, con volumi attesi tra stabili e ~+1%

– Price/mix in miglioramento tra il ~+4,5% e ~+5,5%

– Ebit Margin Adjusted atteso tra >14% e ~14,5%

– Generazione di cassa netta ante dividendi prevista tra ~440 e ~470 milioni di euro

– Investimenti pari a ~400 milioni di euro (~6% dei ricavi)

– Posizione finanziaria netta prevista a ~-2,35 miliardi di euro, con un rapporto Pfn/Ebitda adjusted pari a circa 1,65x/1,7x.