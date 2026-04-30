PIL e PCE: l’economia USA tiene, la Fed aspetta e osserva

Il PIL USA reale per il primo trimestre del 2026 si è attestato al 2,0%, un dato inferiore al 2,3% previsto dagli economisti, ma comunque in netto miglioramento rispetto alla crescita modesta dello 0,5% registrata nel quarto trimestre del 2025.

Il PCE di marzo è risultato in linea con le aspettative, con il dato headline in rialzo dello 0,7% e dello 0,3% sul core. Il tasso di inflazione core PCE del 3,2% su base annua riflette il picco previsto dagli economisti per quest’anno, con il consenso che prevede che l’indice chiuda l’anno al di sotto del 3,0% man mano che l’impatto del conflitto si attenuerà nella seconda metà dell’anno.

L’aumento rispetto al quarto trimestre riflette un’accelerazione del PIL reale dovuta alla ripresa della spesa pubblica, degli investimenti e delle esportazioni, mentre le importazioni hanno esercitato una certa pressione al ribasso. I consumi personali, all’1,6%, hanno sorpreso al rialzo rispetto al consenso, ma hanno segnato un rallentamento rispetto al robusto 1,9% registrato nel quarto trimestre.

Nel complesso, questi dati possono essere interpretati come un segnale che l’economia statunitense rimane robusta, anche di fronte allo shock dei prezzi del petrolio che, secondo le previsioni, avrebbe dovuto pesare sui portafogli dei consumatori a partire dal mese di marzo.

La Fed stima la crescita del PIL reale di lungo periodo al 2,0%, indicando che l’economia USA è ben impostata nonostante il conflitto. La modesta contrazione della domanda causata dalla chiusura dello Stretto dovrebbe dissolversi entro la seconda metà dell’anno, consentendo all’economia di tornare a una crescita superiore al trend, sostenuta dagli investimenti in AI, dagli sgravi fiscali, dall’aumento degli utili societari e da condizioni finanziarie accomodanti.

Il mercato è rassicurato dal fatto che le banche centrali globali siano in pausa, scegliendo di non contrastare gli effetti transitori dell’inflazione complessiva causati dallo shock petrolifero con aumenti dei tassi. Alla conferenza stampa del FOMC di questa settimana, il presidente Powell ha sottolineato che la Fed è a proprio agio nella sua attuale posizione “leggermente restrittiva”, ponendo la banca centrale saldamente in modalità attendista mentre cerca chiarezza sulla durata della chiusura dello Stretto.

Powell e il FOMC si sono assicurati una maggiore libertà d’azione nella politica monetaria, ponendo l’accento sui membri dissenzienti nella comunicazione dell’orientamento accomodante che da tempo caratterizza la banca centrale. Di conseguenza, le indicazioni sulle prospettive future sono state modificate in modo da riflettere un approccio più simmetrico da parte della Fed di fronte a un periodo di inflazione superiore all’obiettivo più lungo rispetto a quanto previsto all’inizio dell’anno. Questo porta la Fed a mantenere i tassi invariati per il resto dell’anno, anche con Warsh alla presidenza.

di Bradford Smith, Janus Henderson Investors