Facebook X-twitter Linkedin
Facebook X-twitter Linkedin

Petrolio Wti torna a salire dopo le mosse di Cina e India

petrolio wti

India e Cina sospendono gli acquisti di petrolio dalla Russia. Le sanzioni imposte da Trump alla Russia riguardano, in particolare, le due principali compagnie petrolifere russe, Rosneft e Lukoil. Queste misure hanno previsto il congelamento di tutti i beni e le proprietà negli Stati Uniti e il divieto di transazioni finanziarie con queste società.

Si tratta di sanzioni particolarmente gravi e senza precedenti, che evidenziano il crescente isolamento di Mosca sulla scena internazionale.

India e Cina si sono prontamente adeguate e hanno sospeso anch’esse gli acquisti di petrolio dalla Russia.

Le sanzioni, così come la riduzione degli acquisti di Cina e India, potrebbero avere un impatto significativo sulla guerra in Ucraina, poiché Rosneft e Lukoil sono attori importanti nel settore energetico russo e hanno legami con il governo di Putin, ma anche e soprattutto sul prezzo del petrolio, che vede così diminuire drasticamente l’offerta.

I prezzi del Wti hanno reagito immediatamente tornando a salire da 56.50 a 62.00 dollari al barile. Appare chiaro che tale sospensione potrebbe limitare le risorse finanziarie a disposizione del governo russo per sostenere le operazioni nella regione.

Tuttavia, è difficile prevedere con esattezza l’effetto che avranno sia sul conflitto in Ucraina, sia sui prezzi del petrolio nel medio termine.

Per quanto riguarda il breve termine, tale decisione potrebbe avere un impatto significativo. Tuttavia, è importante considerare che il mercato del petrolio è influenzato da molteplici fattori e che l’effetto delle sanzioni e sospensioni potrebbe essere mitigato nel lungo periodo.

Tecnicamente ora il petrolio è in fase di accumulazione ma deve rompere quota 66.00 per accelerare, con possibili obiettivi di medio termine anche a 72.50.

Commento a cura di Saverio Berlinzani – ActivTrades

TI POTREBBE INTERESSARE
I Pattern di analisi tecnica più utilizzati dai trader
I Pattern di analisi tecnica più utilizzati dai trader
Inverted Hammer: pattern di inversione rialzista
Inverted Hammer: pattern di inversione rialzista
Doji candlestick: come utilizzarla nel trading
Doji candlestick: come utilizzarla nel trading
Doppio Massimo: i segnali di conferma del pattern
Doppio Massimo: i segnali di conferma del pattern
Inside Bar: trading di tendenza e di inversione
Inside Bar: trading di tendenza e di inversione
Pattern a Bandiera, come riconoscerlo
Pattern a Bandiera, come riconoscerlo
forex
azioni intraday
Azioni Multiday
ftse-mib
Segnali future dax
Edit Template

Hai bisogno di maggiori info sui Segnali di Trading?

Scrivi a: info@tendenzamercati.net

Chi Siamo

Analisi Tecnica e Segnali di Trading su Azioni, Futures  e Forex. TendenzaMercati nasce da un’idea di Nicola Zonno, trader ed analista indipendente.

SEgnali di Trading

Info

Social media

Facebook X-twitter Linkedin

Copyright © 2006-2025 TendenzaMercati - Designed by EnneZeta | Tutti i diritti riservati

Torna in alto