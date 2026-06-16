Perché la pausa sui tassi non basta a indebolire il dollaro

Il meeting della Federal Reserve del 17 giugno arriva in un momento particolarmente delicato per i mercati. Se fino a poche settimane fa l’attenzione era concentrata sul rallentamento dell’economia americana e sulla prospettiva di futuri tagli dei tassi, nelle ultime ore l’annuncio di un accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran ha contribuito ad allentare le pressioni sui prezzi energetici, modificando parzialmente lo scenario atteso dagli investitori.

All’indomani dell’ultimo meeting della BCE, gli operatori si trovano ora a confrontarsi con una domanda cruciale: le banche centrali sono vicine all’avvio di una nuova fase di allentamento monetario oppure manterranno un approccio prudente ancora per diversi mesi?

A nostro avviso, i mercati stanno progressivamente abbandonando lo scenario del “higher for longer”, che aveva caratterizzato gli ultimi anni, per avvicinarsi a un contesto di “higher for shorter”: tassi ancora elevati, ma senza l’avvio di un nuovo ciclo aggressivo di rialzi.

Il meeting della Fed arriva infatti in un contesto in rapida evoluzione. La notizia dell’intesa preliminare tra Washington e Teheran ha ridotto nelle ultime ore la pressione sui prezzi energetici, favorendo un calo del petrolio e un temporaneo indebolimento del dollaro.

Tuttavia, i mercati restano prudenti: l’accordo deve ancora essere formalizzato, diversi aspetti restano aperti e la normalizzazione dei flussi energetici potrebbe richiedere tempo.

In questo scenario, la Fed dovrebbe mantenere i tassi invariati, ma senza necessariamente aprire la porta a un rapido ritorno dei tagli.

I dati sul mercato del lavoro continuano infatti a mostrare una certa solidità: a maggio l’economia americana ha creato 172.000 posti di lavoro, ben oltre le attese, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto sostanzialmente stabile. Un quadro che riduce la pressione sulla banca centrale per un allentamento immediato della politica monetaria.

Per le imprese europee, tuttavia, la questione più importante potrebbe non essere tanto la traiettoria dei tassi quanto quella del cambio euro-dollaro. Il punto centrale è che una Fed ferma non implica automaticamente un dollaro debole.

La BCE appare oggi relativamente più restrittiva al margine, ma il differenziale assoluto dei tassi continua a restare favorevole agli Stati Uniti. Inoltre, nelle fasi di incertezza geopolitica o finanziaria, il dollaro tende a beneficiare del proprio status di valuta rifugio, attirando flussi di capitale indipendentemente dalle mosse di politica monetaria.

Il rischio per molte imprese europee è quindi quello di interpretare la pausa della Fed come un segnale lineare di rafforzamento dell’euro. In realtà, il mercato valutario continua a essere influenzato da un equilibrio complesso tra tassi d’interesse, prezzi dell’energia, prospettive di crescita e rischio geopolitico.

Per questo la volatilità sul cambio EUR/USD resta elevata e la gestione del rischio valutario continua a rappresentare un elemento strategico per la protezione dei margini e della competitività.

In una fase in cui politica monetaria, energia e geopolitica restano strettamente intrecciate, le aziende esportatrici devono prepararsi a uno scenario in cui le dinamiche del cambio potrebbero rivelarsi meno prevedibili di quanto oggi il mercato sembri scontare.

di Michele Sansone – iBanFirst Italia