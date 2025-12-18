Perché il settore sanitario potrebbe sorprendere

Per gran parte dell’ultimo anno, l’incertezza politica ha dominato il settore sanitario, portando a un periodo di sottoperformance che ha portato ad alcuni dei rapporti prezzo/utili (P/E) relativi più bassi nella storia del settore.

Con l’avvicinarsi del 2026 alcuni rischi normativi hanno iniziato ad attenuarsi. Gli investitori, per esempio, ora vedono un modo per aggirare gli onerosi dazi farmaceutici e hanno maggiore chiarezza sulla riforma dei prezzi dei farmaci. Anche la Food and Drug Administration (FDA) ha dimostrato il suo sostegno a una forte industria biofarmaceutica statunitense, avendo ampiamente rispettato le scadenze per la revisione nel 2025 e introdotto nuovi programmi per accelerare le approvazioni dei farmaci.

Inoltre, i progressi in campo medico sono proseguiti, beneficiando di nuove modalità e tecnologie innovative per i farmaci. Si tratta di un quadro che, a nostro avviso, potrebbe creare forti opportunità di rischio/rendimento per alcune aree del settore sanitario nel 2026. È qui che, a nostro avviso, gli investitori dovrebbero guardare.

Biotecnologie emergenti

Le società biotecnologiche a bassa e media capitalizzazione hanno subito il peso maggiore delle incertezze politiche per la maggior parte del 2025, con l’aumento dei timori per la direzione futura della FDA e il potenziale di forti dazi farmaceutici e dei prezzi dei farmaci in USA. Le azioni dei titoli biotecnologici emergenti hanno subito una correzione, con gli indici delle società biotecnologiche a bassa e media capitalizzazione che hanno perso oltre il 40% nella prima parte dell’anno.

Dall’inizio di aprile, tuttavia, il sottosettore è in ripresa ed è ora sulla buona strada per chiudere il 2025 con guadagni a due cifre. A contribuire a questa ripresa il fatto che, nonostante i tagli al budget e al personale, la FDA sia generalmente riuscita a funzionare come al solito e ha persino introdotto nuovi programmi per accelerare lo sviluppo di farmaci. Inoltre, l’accordo raggiunto tra Pfizer e la Casa Bianca, in cui Pfizer si impegna a incrementare la spesa in conto capitale e a scontare alcuni farmaci negli Stati Uniti, ha dimostrato che il settore ha a disposizione opzioni per evitare le proposte più draconiane di dazi e prezzi dei farmaci.

Riteniamo che lo slancio potrebbe continuare nel prossimo anno. Anche se i titoli biotecnologici si sono ripresi, il settore è ancora ben lontano dai massimi toccati all’inizio del 2021. Il calo dei tassi d’interesse potrebbe anche stimolare l’appetito degli investitori per gli asset a più lunga duration, come le biotecnologie, oltre a facilitare il finanziamento di fusioni e acquisizioni (M&A). In effetti, per il 2025, l’attività di M&A nel settore biotech ha già superato quella del 2024 e potrebbe mantenere il suo ritmo anche nel 2026, quando le aziende farmaceutiche a grande capitalizzazione devono far fronte a pressioni per sostituire centinaia di miliardi di dollari di ricavi da farmaci che perderanno la protezione brevettuale nel nei prossimi anni.

Le società biotecnologiche a bassa e media capitalizzazione potrebbero beneficiare di queste M&A. Oggi, queste aziende stanno sviluppando la maggior parte dei nuovi farmaci innovativi e nel 2025 rappresentavano il 57% degli obiettivi di acquisizione del settore. La contrazione dei mercati dei capitali ha anche creato un settore più snello e disciplinato. Nel 2025 c’erano il 21% in meno di aziende biotecnologiche quotate rispetto a quasi quattro anni fa. Le aziende rimaste sono sopravvissute concentrandosi su scienza innovativa e fornendo dati clinici positivi. In effetti, si stima che ora l’82% delle aziende biotecnologiche pubbliche disponga di pipeline di farmaci “ottime” o di terapie in fase di sviluppo che hanno il potenziale di migliorare significativamente lo standard di cura nella loro categoria di malattie. Nel 2022, questa cifra era solo del 47%.

Il miglioramento dello sviluppo della pipeline si sta traducendo in un aumento del potenziale di guadagno, poiché un numero sempre maggiore di terapie registra una forte diffusione da parte dei pazienti. Tra il 2017 e il 2024, solo il 20% circa delle società incluse nell’indice S&P Biotechnology Select Industry era redditizio, secondo un rapporto di settore. Entro il 2027, questa cifra potrebbe quasi raddoppiare fino al 38% , un fatto che potrebbe diventare sempre più difficile da ignorare per il mercato.

Aziende farmaceutiche diversificate

Come nel caso delle biotecnologie, i titoli farmaceutici hanno registrato un rally negli ultimi mesi, poiché la portata della riforma dei prezzi dei farmaci e dei dazi è diventata più chiara. Nel complesso, l’impatto di queste nuove politiche sui margini di profitto del settore farmaceutico sembra finora gestibile, soprattutto nei casi in cui i prezzi più bassi potrebbero essere compensati da volumi di vendita più elevati.

Eli Lilly e Novo Nordisk, ad esempio, hanno recentemente concordato di ridurre il costo dei loro farmaci per la perdita di peso GLP-1 leader di mercato per i programmi assicurativi governativi e le vendite dirette ai consumatori. I nuovi prezzi di listino varieranno da circa 149 a 350 dollari al mese, in calo rispetto a oltre 1.000 dollari. Ma in cambio, le terapie diventeranno idonee per la copertura di Medicare e Medicaid, i programmi sanitari governativi che assicurano circa 120 milioni di persone negli Stati Uniti. Inoltre, Eli Lilly e Novo hanno ricevuto nuovi “Commissioner’s National Priority Vouchers” dalla FDA per le versioni orali dei loro GLP-1 attualmente in fase di sviluppo, il che potrebbe accelerarne il lancio nella prima metà del 2026.

Con le pressioni sui prezzi che probabilmente persisteranno nel 2026 e circa 300 miliardi di dollari di ricavi da farmaci che rischiano di scadere nei brevetti tra oggi e il 2030 , riteniamo che sia importante concentrarsi sulle aziende farmaceutiche che stanno costruendo pipeline diversificate di farmaci nuovi e avanzati. Le aziende che lo fanno hanno, a nostro avviso, l’opportunità di conquistare quote di mercato, soprattutto nei mercati finali in rapida crescita, come l’oncologia, l’obesità e altre condizioni croniche, e di proteggere i margini di profitto sfruttando le loro considerevoli competenze produttive. Riteniamo inoltre che i bilanci solidi e la forte generazione di free cash flow di queste società potrebbero distinguersi sempre di più, se le valutazioni azionarie in aumento e le prospettive economiche incerte dovessero spingere gli investitori a diversificare in aree più difensive del mercato.

Aziende del settore medicale e di strumentazione con nuovi cicli di prodotti, ordini in ripresa

I produttori di dispositivi medici non hanno schivato l’incertezza dei dazi, con l’amministrazione Trump che a fine settembre ha annunciato che avrebbe avviato uno studio sulle catene di approvvigionamento del medtech prima di introdurre potenzialmente dazi specifici per il settore. Anche le interruzioni delle catene di approvvigionamento e l’aumento dei costi dei fattori produttivi hanno penalizzato il gruppo nel 2025.

Ma se l’esperienza del settore farmaceutico può essere una guida, riteniamo che gli investitori non debbano affrettarsi a trarre conclusioni e che sia possibile raggiungere compromessi normativi.

Nel frattempo, molte aziende del settore registrano una crescita a doppia cifra dei ricavi grazie al lancio di nuovi prodotti per le malattie cardiovascolari e il diabete, due mercati finali grandi e in crescita. Inoltre, le aziende di strumenti per le scienze della vita hanno beneficiato dell’aumento degli ordini in quanto il suo principale cliente, l’industria farmaceutica, è tornato in un contesto operativo positivo in un contesto di chiarezza dei dazi e dei prezzi dei farmaci. Ancora una volta, riteniamo che si tratti di un interessante rapporto rischio/rendimento per gli investitori che possono essere selettivi.

Commento a cura di Andy Acker e Daniel Lyons – Janus Henderson