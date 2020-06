PEPP: la BCE non ha deluso i mercati

La BCE dovrebbe ora essere in grado di continuare ad acquistare fino all’inizio del 2021.

La Banca Centrale Europea sembrava non avere altra scelta se non quella di aumentare da subito le sue misure di stimolo, se voleva evitare di deludere i mercati. Tuttavia, l’aumento è stato superiore alle aspettative. Se avesse continuato al ritmo di acquisto osservato finora, la BCE avrebbe esaurito le sue disponibilità all’interno del PEPP in autunno. A meno che gli acquisti non vengano accelerati, la BCE dovrebbe ora essere in grado di continuare ad acquistare fino all’inizio del 2021.

Questo è importante, in ultima analisi, come segnale che la BCE si impegna a stimolare l’economia per tutto il tempo necessario. Suggerisce inoltre di non preoccuparsi eccessivamente dell’interferenza della Corte costituzionale tedesca nei programmi di allentamento quantitativo.

La Presidente Lagarde aveva aperto la strada ad un ulteriore alleggerimento con i suoi precedenti commenti sull’economia descrivendo una via di mezzo tra lo scenario “medio” e lo scenario “grave”.

Un aspetto importante per la BCE, è che il persistente ritornello di Mario Draghi sulla necessità di stimoli fiscali sembra essere stato finalmente ascoltato dai governi europei. La Germania ha aumentato il suo pacchetto di stimolo mercoledì, seguendo a ruota l’ambizioso piano della Commissione Europea per un più ampio stimolo dell’UE. La BCE non deve più assumersi la responsabilità di risollevare da sola la crescita europea e l’inflazione.

La portata dell’aumento ha comportato il rally dell’euro già a partire dai momenti successivi all’annuncio. I rendimenti dei titoli di Stato italiani sono scesi di circa 20 punti base rispetto alla valutazione registrata immediatamente prima dell’annuncio, livelli osservati a gennaio, prima che la pandemia globale prendesse realmente piede. I titoli azionari europei sono balzati in avanti, interrompendo un trend di giornata negativo, mentre la BCE dava un’altra spinta per proseguire la forte rotazione nei titoli europei registrata nei giorni scorsi.

Commento a cura di Oliver Blackbourn – Janus Henderson Investors