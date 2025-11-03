Outlook Italia positivo, confermato il rating

Scope Ratings, l’agenzia di rating europea, ha migliorato l’Outlook a Positivo (da Stabile) e ha confermato il rating creditizio BBB+ dell’Italia.

I driver dell’upgrade dell’outlook:

La previsione di Scope di un miglioramento sostenuto delle finanze pubbliche e del proseguimento dell’attuazione delle riforme, sostenuto dalla stabilità del governo e dal rispetto del nuovo quadro di governance fiscale dell’UE. Il disavanzo fiscale complessivo dell’Italia ha superato le aspettative nel 2024 e dovrebbe diminuire più del previsto anche quest’anno. Dopo essere sceso al 3,4% del PIL nel 2024, il disavanzo dovrebbe diminuire ulteriormente al 3,0% nel 2025, consentendo probabilmente all’Italia di uscire dalla procedura per i disavanzi eccessivi nel 2026, un anno prima del previsto.

La maggiore resilienza dell’economia italiana riflette un mercato del lavoro più forte, un sistema bancario solido e una posizione esterna netta favorevole. Nonostante i molteplici shock, tra cui la crisi energetica, l’indebolimento dell’attività manifatturiera in Europa e le recenti misure protezionistiche commerciali degli Stati Uniti, l’economia italiana sta dimostrando una notevole resilienza.

Nel secondo trimestre del 2025 il PIL reale è stato superiore del 6,5% ai livelli pre-Covid, leggermente superiore alla media dell’area dell’euro (+6,2%). Inoltre, l’Italia continua a beneficiare delle notevoli risorse residue del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che dovrebbero continuare a sostenere la crescita. Questi fattori riducono i rischi derivanti da un debito pubblico elevato, pari a circa il 135% del PIL, e da un fabbisogno di finanziamento lordo elevato, pari a circa il 20-25% del PIL nei prossimi anni.